Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

Эксперт объяснил, почему РФ не использует "Циркон" с кораблей в Черном море, несмотря на наличие пусковых установок.

Российские войска применили ракету "Циркон" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Во время массированной атаки по Украине во вторник, 20 января, российские войска применили противокорабельную ракету "Циркон". В то же время у специалистов возникают сомнения относительно эффективности ее использования по наземным целям, в частности с надводных носителей.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Сомнение в технической готовности ракеты

По его словам, часть аналитиков считает эту ракету технически недоработанной, несмотря на то, что она не является новой разработкой. Подобные проблемы уже фиксировались в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Некоторые аналитики считают, что она еще сырая, хотя уже не новая. С другой стороны, в начале полномасштабного вторжения они ее несколько раз применяли. И тогда у них уже были проблемы с тем, чтобы переобучить ее с противокорабельного статуса работать по земле", – отметил Плетенчук.

Представитель ВМС напомнил, что в 2022 году фиксировались случаи, когда ракета меняла траекторию во время полета и поражала случайные объекты гражданской инфраструктуры.

"Во время полета, когда она видела какую-то конструкцию, например, гаражи, она поворачивала и летела туда. У нас таких примеров в Николаевской области было несколько в 2022 году", – рассказал он.

По словам Плетенчука, подобные инциденты также имели место в Херсонской области. Специалисты пришли к выводу, что ракета "Циркон" в формате "земля-земля" остается технически недоработанной.

"Циркон" и "Оникс" не создавались для ударов по земле

Он также обратил внимание на сходство "Циркона" с другой российской ракетой – "Ониксом". Обе являются сверхзвуковыми и изначально проектировались как противокорабельные.

"Их основная проблема в том, что они создавались не для отработки по наземным целям", – пояснил представитель ВМС.

Ракета Циркон / Инфографика Главред

Отдельный вопрос, по словам Плетенчука, вызывает тот факт, что российские войска не применяют эти ракеты с кораблей в Черном море, несмотря на наличие универсальных пусковых установок.

"Значит, у них есть какие-то сложности с их применением. Теоретически их можно было бы запускать с кораблей, но нет...", – отметил военный.

Учитывая это, в ВМС Украины не ожидают изменений в тактике применения "Цирконов" в ближайшее время.

"Потому что, если бы такая возможность у оккупантов была, мы бы ее уже увидели", – подчеркнул Плетенчук.

Почему ее трудно перехватить

В то же время он признал, что эта ракета представляет повышенную угрозу из-за сверхзвуковой скорости.

""Циркон" интересен для россиян, потому что это сверхзвуковая ракета. Ее перехватить труднее, чем "Калибр", конечно. Это более сложная цель".

Почему атака была слабее, чем ожидалось – эксперт раскрыл причину

По мнению Сергея Братчука, спикера Украинской добровольческой армии, ночная атака российских войск в ночь на 20 января оказалась значительно слабее, чем прогнозировали накануне. Он отмечает, что интенсивность ударов не соответствовала ожидаемому масштабу, что может свидетельствовать об осознанном сдерживании противника.

"Если бы они действительно имели возможность резко нарастить обстрелы – сделали бы это уже сегодня", – отметил эксперт.

По его оценке, враг пытается накопить боезапас для потенциально более мощных атак в будущем, но тактика остается неизменной: вместо массированных волн – точечные удары по определенным целям. Под угрозой традиционно оказываются Киев и другие регионы, куда направляются отдельные ракеты и беспилотники.

Братчук подчеркивает, что нынешняя ситуация демонстрирует как стратегическую осторожность противника, так и его ограниченные возможности по наращиванию мощности атак в короткий промежуток времени.

Атака по Украине 20 января – последние новости

Как сообщал Главред, 20 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате удара без тепла остались 5 635 многоэтажек, а левый берег столицы остался без водоснабжения.

Кроме того, в Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях. Об этом сообщило Укрэнерго.

Напомним, что Россия продолжает обстреливать украинские города. В частности, под ударом оказался Киев. В столице 20 января прогремели взрывы в результате атак баллистическими ракетами и беспилотниками типа Шахед.

О личности: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

