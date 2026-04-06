Впервые с начала войны Украина обогнала РФ по "ударному" показателю – ABC News

Министерство обороны оккупантов сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта.

Украина атакует РФ тысячами дронов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Главное:

Украина впервые с начала войны запустила больше дронов, чем РФ

В РФ сообщили о сбитых 7347 украинских БпЛА в течение марта

В марте Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ запустила больше ударных беспилотников, чем страна-агрессор Россия.

Как пишет издание ABC News, анализ построен на отчетах Воздушных сил Украины и минобороны России.

Так, министерство оккупантов сообщило о сбивании 7347 украинских беспилотников в течение марта, что является самым большим количеством, о котором когда-либо сообщала Москва. В среднем - 237 БПЛА в день.

В то же время ABC отмечает, что МО РФ обнародует только данные о количестве сбитых украинских беспилотников.

В то же время Воздушные силы Украины сообщили, что Россия атаковала 6 462 беспилотниками и 138 ракетами различных типов. 5 833 БПЛА и 102 ракеты (около 90% БПЛА и 74% ракет) были уничтожены. В среднем в день РФ наносила по Украине 208 ударов БПЛА и 4 ракетами.

/ Инфографика: Главред

В марте Россия выпустила по Украине рекордное количество целей, применив около 6 600 дронов и ракет. Наиболее интенсивный удар произошел 24 марта - тогда оккупанты выпустили по Украине 948 БПЛА и 34 ракеты.

"Данные за март свидетельствуют о том, что баланс сил может смещаться в пользу Украины, поскольку долгосрочные усилия Киева по расширению своих возможностей в сфере беспилотников и ракет приносят плоды", - отметили авторы материала.

Возможны ли атаки на Пасху: оценка эксперта

Военный аналитик Олег Жданов отметил, что в прошлые годы пасхальные праздники проходили относительно спокойно.

Однако, по его мнению, полностью исключать удары со стороны России нельзя. Он подчеркнул, что российская сторона часто действует по уже отработанным схемам и продолжает их применять, пока не появляются новые подходы.

В связи с этим эксперт допускает, что атаки могут произойти и в период пасхальных праздников.

Российские удары - новости по теме

Как сообщал Главред, оккупационные войска РФ атаковали Харьков баллистическим вооружением. Войска РФ попали минимум четырьмя баллистическими ракетами по Киевскому району Харькова.

Напомним, Киевская область была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. В Обуховском районе зафиксировали попадание в многоэтажку. В селе Крюковщина была повреждена кровля жилой 5-этажки.

В поселке Чабаны Киевской области в результате российского комбинированного удара уничтожена ветеринарная клиника. Ни одно животное не выжило по прилету.

Читайте также:

Об источнике: ABC News ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News в настоящее время принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

