Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

Кратко:
- Ночью дроны атаковали Новороссийск
- Под удар попал нефтяной терминал "Шесхарис"
- Терминал является одним из ключевых объектов российской нефтяной логистики в Черном море
Поздно ночью 5 апреля в российском Новороссийске раздались взрывы. Под удар дронов попал один из крупнейших нефтеналивных комплексов на юге России "Шесхарис". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.
Отмечается, что после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар, который был виден из разных районов города. Также есть информация о повреждении портовой инфраструктуры.
Telegram-канал добавляет, что, по имеющимся данным, зафиксировано попадание по трем объектам: двум причалам и узлам СИКН, которые обеспечивают коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.
"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки — прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины", — говорится в сообщении.
Удары по НПЗ — что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). В результате атаки горела ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.
28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. Тогда на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.
26 марта ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
