Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

Через терминал осуществляется перевалка значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

https://glavred.info/world/drony-posetili-novorossiysk-gorit-vazhnyy-neftyanoy-terminal-podrobnosti-10754558.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Новороссийск / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Ночью дроны атаковали Новороссийск

Под удар попал нефтяной терминал "Шесхарис"

Терминал является одним из ключевых объектов российской нефтяной логистики в Черном море

Поздно ночью 5 апреля в российском Новороссийске раздались взрывы. Под удар дронов попал один из крупнейших нефтеналивных комплексов на юге России "Шесхарис". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Отмечается, что после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар, который был виден из разных районов города. Также есть информация о повреждении портовой инфраструктуры.

видео дня

Telegram-канал добавляет, что, по имеющимся данным, зафиксировано попадание по трем объектам: двум причалам и узлам СИКН, которые обеспечивают коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки — прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины", — говорится в сообщении.

Удары по НПЗ — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). В результате атаки горела ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. Тогда на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

26 марта ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред