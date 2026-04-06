Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

Мария Николишин
6 апреля 2026, 08:00
Через терминал осуществляется перевалка значительных объемов нефти и нефтепродуктов.
Дроны атаковали Новороссийск / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Поздно ночью 5 апреля в российском Новороссийске раздались взрывы. Под удар дронов попал один из крупнейших нефтеналивных комплексов на юге России "Шесхарис". Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

Отмечается, что после попадания на объекте вспыхнул масштабный пожар, который был виден из разных районов города. Также есть информация о повреждении портовой инфраструктуры.

Telegram-канал добавляет, что, по имеющимся данным, зафиксировано попадание по трем объектам: двум причалам и узлам СИКН, которые обеспечивают коммерческий учет и распределение потоков нефти между причалами.

"Повреждение одновременно двух основных причалов и узлов СИКН означает фактическую остановку отгрузки. Экономический эффект атаки — прямое сокращение валютных поступлений от нефтяного экспорта, который является одним из основных источников финансирования российской военной машины", — говорится в сообщении.

Удары по НПЗ — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана). В результате атаки горела ключевая установка первичной переработки нефти — АВТ-5.

28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. Тогда на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

26 марта ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

