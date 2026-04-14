В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

В Украине урегулировали вопрос об отмене коммунальных платежей для владельцев разрушенного или поврежденного жилья на период его восстановления.

В Украине для владельцев жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате полномасштабной войны, отменили оплату жилищно-коммунальных услуг и ввели автоматический перерасчет после проведения обследования. Соответствующий закон №4825-IX, принятый на основе законопроекта №13155, 14 апреля подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

"Целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении владельцев жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом (уменьшение платы по решению совладельцев) в случае его повреждения или разрушения, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, на период его восстановления", — говорится в пояснительной записке.

Документ регулирует порядок начисления коммунальных платежей в случае повреждения или уничтожения зданий в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией. В частности, предусмотрена отмена платы за управление многоквартирным домом, если он получил повреждения и непригоден для проживания.

Основанием для освобождения от оплаты является акт комиссионного обследования, в котором фиксируются степень повреждений, а также даты разрушения и возможного восстановления жилья.

Именно этот документ используется для приостановки или возобновления начислений за коммунальные услуги и абонентское обслуживание, корректировки платежей по решению совладельцев, полного прекращения начислений в случае уничтожения имущества без возможности восстановления, а также для временного освобождения от налога на недвижимость до принятия соответствующего решения в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Предполагается, что эти нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения.

"Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в порядке, который предлагается установить в заключительных положениях Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", — говорится в пояснительной записке.

Также закон уточняет полномочия ОСМД и жилищно-строительных кооперативов по управлению взносами, в частности предоставляет им возможность изменять размер платежей или полностью освобождать от их уплаты владельцев жилья, которое было уничтожено.

Реализация этого закона должна гарантировать гражданам право не платить за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, если это делает невозможной дальнейшую эксплуатацию — в частности, когда речь идет об отдельных квартирах, нежилых помещениях или общих зонах, где фактически услуги не предоставляются до полного восстановления здания.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с 1 апреля тарифы на электроэнергию остались без изменений — они сохранятся на уровне 4,32 грн за кВт/ч в соответствии с решением правительства.

До этого в правительстве предупреждали о перерасчете коммунальных платежей: гражданам не придется оплачивать услуги электро-, водо- или теплоснабжения за периоды, когда они отсутствовали из-за российских обстрелов. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №13219, который регулирует сферу производства электроэнергии. Документ содержит поправку, передающую полномочия по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение местным властям, в частности областным администрациям и Киеву.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

