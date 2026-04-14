В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

Юрий Берендий
14 апреля 2026, 18:43
В Украине урегулировали вопрос об отмене коммунальных платежей для владельцев разрушенного или поврежденного жилья на период его восстановления.
В Украине для части граждан отменили оплату коммунальных услуг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какая категория украинцев сможет не платить за коммунальные услуги
  • Что нужно сделать владельцу разрушенного жилья, чтобы не платить за коммунальные услуги

В Украине для владельцев жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате полномасштабной войны, отменили оплату жилищно-коммунальных услуг и ввели автоматический перерасчет после проведения обследования. Соответствующий закон №4825-IX, принятый на основе законопроекта №13155, 14 апреля подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

"Целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне вопроса об освобождении владельцев жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом (уменьшение платы по решению совладельцев) в случае его повреждения или разрушения, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, на период его восстановления", — говорится в пояснительной записке.

Документ регулирует порядок начисления коммунальных платежей в случае повреждения или уничтожения зданий в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией. В частности, предусмотрена отмена платы за управление многоквартирным домом, если он получил повреждения и непригоден для проживания.

Основанием для освобождения от оплаты является акт комиссионного обследования, в котором фиксируются степень повреждений, а также даты разрушения и возможного восстановления жилья.

Именно этот документ используется для приостановки или возобновления начислений за коммунальные услуги и абонентское обслуживание, корректировки платежей по решению совладельцев, полного прекращения начислений в случае уничтожения имущества без возможности восстановления, а также для временного освобождения от налога на недвижимость до принятия соответствующего решения в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины.

Предполагается, что эти нормы будут действовать в течение всего периода военного положения и еще один год после его завершения.

"Во время военного положения и в течение года после его завершения начисление платы за коммунальные услуги будет учитывать обстоятельства повреждения или уничтожения объектов недвижимости в порядке, который предлагается установить в заключительных положениях Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", — говорится в пояснительной записке.

Также закон уточняет полномочия ОСМД и жилищно-строительных кооперативов по управлению взносами, в частности предоставляет им возможность изменять размер платежей или полностью освобождать от их уплаты владельцев жилья, которое было уничтожено.

Реализация этого закона должна гарантировать гражданам право не платить за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, если это делает невозможной дальнейшую эксплуатацию — в частности, когда речь идет об отдельных квартирах, нежилых помещениях или общих зонах, где фактически услуги не предоставляются до полного восстановления здания.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Коммунальные платежи в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с 1 апреля тарифы на электроэнергию остались без изменений — они сохранятся на уровне 4,32 грн за кВт/ч в соответствии с решением правительства.

До этого в правительстве предупреждали о перерасчете коммунальных платежей: гражданам не придется оплачивать услуги электро-, водо- или теплоснабжения за периоды, когда они отсутствовали из-за российских обстрелов. Об этом сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №13219, который регулирует сферу производства электроэнергии. Документ содержит поправку, передающую полномочия по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение местным властям, в частности областным администрациям и Киеву.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливо

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливо

19:10Мнения
В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

19:03Война
В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

18:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Последние новости

20:25

В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

20:01

Пустая трата времени: 5 ошибок при изучении английского языка

19:32

"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в ЕвропеВидео

19:10

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливомнение

19:03

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненыхФото

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
19:01

Чеснок желтеет после заморозков: садовник раскрыл шаги по возобновлению урожаяВидео

19:00

Почему беременным запрещают ходить на кладбище: народные поверья против реальности

18:45

О скрытой функции стиральной машинки мало кто знает: в чем главная "фишка"Видео

18:43

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

Реклама
18:35

Эктор Хименес Браво оказался на операционном столе: что он сделал

18:29

Антикоррупционеры массово избегают темы о возможном фиктивном усыновлении ребёнка директором НАБУ Кривоносом

18:13

Алек Болдуин хочет закончить карьеру из-за гибели украинки — детали

18:05

Как украинцы изменили ход духовной истории мира: правда, о которой умалчивалиВидео

18:01

Больше никакой липкости и разводов: эксперты рассказали, как правильно мыть пол

17:58

Популярный тренд: пара провела тест, чтобы выяснить кого пес любит большеВидео

17:49

Киркоров стал отцом в третий раз: что узнали пропагандисты

17:28

Потепление до +18 и дожди: синоптики предупредили о смене погоды на Львовщине

17:22

Необходимо срочно удалить: владельцы iPhone получили важный совет

17:17

В Житомирской области резко поднимется температура: когда потеплеет до +18

17:16

"Совсем не в себе": Каменских оскандалилась выходкой в самолете

Реклама
17:16

Сотни ракет и "умное" оружие: Украина и ФРГ заключили "мегасоглашение", детали

17:06

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

16:42

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

16:33

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

16:31

Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

16:27

Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

16:25

Как заточить нож за минуту без точилки: лезвие станет острым, как бритва

16:23

Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полициюВидео

16:21

Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

16:20

Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

16:12

Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

15:39

Почему кот всегда потягивается, увидев вас: неожиданное объяснение удивит многих

15:35

Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

15:29

Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

15:18

ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

15:11

"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

15:08

Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

15:04

Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

14:58

"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

14:42

Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

Реклама
14:07

"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

13:56

РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человекФото

13:43

Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

13:39

Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалыВидео

13:37

Бульдог зарабатывает больше хозяина: все началось с одного видео

13:28

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

13:18

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:17

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

12:32

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

12:21

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

