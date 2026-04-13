Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

Оккупационные войска РФ захватили новые территории на Гуляйпольском направлении.

Враг оккупировал село в Запорожской области

Аналитический портал DeepState обновил интерактивную карту боевых действий. Оккупационные войска РФ захватили населенный пункт на Гуляйпольском направлении.

О ситуации на фронте аналитики портала DeepState сообщили в воскресенье, 12 апреля.

Отмечается, что на Гуляйпольском направлении вражеские войска оккупировали село Мирное Пологовского района Запорожской области.

Ситуация на Гуляйпольском направлении — что говорят в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Гуляйпольском направлении в течение суток 12 апреля зафиксировано 12 атак врага в районах Железнодорожного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного. Одно штурмовое действие продолжается.

В оперативной информации от Генштаба отмечается, что в целом с начала суток произошло 91 боевое столкновение.

Как сообщал Главред, войска РФ активизировали переброску техники из Бердянска на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным перемирием. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Напомним, несмотря на официальные заявления о пасхальном прекращении огня, армия РФ цинично нарушила перемирие. Зафиксированы сотни атак по всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 22:00 11 апреля.

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление – расстреляли украинских военнопленных. О трагическом инциденте в ночь на воскресенье, 12 апреля, сообщил аналитический проект DeepState.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

