Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

Алексей Тесля
12 апреля 2026, 20:51
Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие РФ осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций.
Россияне убили своих бойцов, сдавшихся в плен ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

  Безоружные россияне двигались от линии соприкосновения в тыл
  Противник обнаружил и атаковал FPV-дронами раненых

Российские оккупанты во время Пасхального перемирия атаковали FPV-дронами раненых собственных бойцов, которые пытались эвакуироваться с передовых позиций, сообщает пресс-служба 24 ОМБр им. Короля Данила.

"Перемирие" от россиян. Оккупанты атаковали безоружных бойцов в полосе ответственности 24-й бригады. Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций в Часовом Яру", – говорится в сообщении пресс-службы 24 ОМБр.

Как сообщается, раненые и безоружные россияне двигались от линии соприкосновения в тыл, с признаками оказания медицинской помощи с палками. Противник обнаружил и атаковал FPV-дронами раненых. Трое из трех погибли.

Противник обнаружил и атаковал FPV-дронами раненых. Трое из трех погибли. Однако, как заявили в бригаде, это оказались пленные российские военные.

"Для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений, командованием бригады было принято решение переодеть личный состав РОВ, который был взят в плен накануне бойцами 24 ОМБр, в нейтральную форму одежды и провести пробную эвакуацию и проверку соблюдения своих же обещаний противником", – сказано в сообщении.

В бригаде привели личные данные трех оккупантов, которые были уничтожены своими же дронами: старший сержант Журавлев Станислав Алексеевич, рядовой Чошев Александр Алексеевич и младший сержант Загребин Андрей Вячеславович.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

FPV-дрон - что это такое

FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия.

Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу.

Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями.

И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны.

В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода.

В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

Ещё
Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

21:16Мир
Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:55Энергетика
Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:50Война
Популярное

Ещё
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

21:32

РФ готовит новую войну в Европе: тревожный прогноз атаки стран НАТО

21:16

Выборы в Венгрии завершились с рекордной явкой: первые результаты подсчета

20:57

Бой Усик — Верховен в Египте: стал известен полный список поединков андеркарда

20:51

Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

20:03

Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
19:55

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

19:45

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассадыВидео

19:35

Один трюк — и гриль сияет без усилий: главный секрет опытных кулинаровВидео

19:10

Европа рискует потерять поддержку США: Невзлин назвал опасную причинумнение

19:05

Подозрение на микроинсульт: 31-летняя блогерша попала в больницу на Пасху

18:50

Заказать может любой желающий: появилась частная система ПВО

18:43

Воспользовавшись перемирием: РФ массово перебрасывает технику на важное направление

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

