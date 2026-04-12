Перемирие превратилось в "мясорубку": россияне добили дронами раненых бойцов РФ

Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие РФ осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций.

Россияне убили своих бойцов, сдавшихся в плен ВСУ

Российские оккупанты во время Пасхального перемирия атаковали FPV-дронами раненых собственных бойцов, которые пытались эвакуироваться с передовых позиций, сообщает пресс-служба 24 ОМБр им. Короля Данила.

"Перемирие" от россиян. Оккупанты атаковали безоружных бойцов в полосе ответственности 24-й бригады. Во время объявленного режима прекращения огня раненые военнослужащие осуществляли эвакуацию (отход) с передовых позиций в Часовом Яру", – говорится в сообщении пресс-службы 24 ОМБр.

Как сообщается, раненые и безоружные россияне двигались от линии соприкосновения в тыл, с признаками оказания медицинской помощи с палками. Противник обнаружил и атаковал FPV-дронами раненых. Трое из трех погибли.

Противник обнаружил и атаковал FPV-дронами раненых. Трое из трех погибли. Однако, как заявили в бригаде, это оказались пленные российские военные.

"Для безопасной медицинской эвакуации личного состава своих подразделений, командованием бригады было принято решение переодеть личный состав РОВ, который был взят в плен накануне бойцами 24 ОМБр, в нейтральную форму одежды и провести пробную эвакуацию и проверку соблюдения своих же обещаний противником", – сказано в сообщении.

В бригаде привели личные данные трех оккупантов, которые были уничтожены своими же дронами: старший сержант Журавлев Станислав Алексеевич, рядовой Чошев Александр Алексеевич и младший сержант Загребин Андрей Вячеславович.

Ранее сообщалось, что оккупанты на юге расстреляли безоружных пленных бойцов ВСУ. Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Как сообщалось ранее, оккупанты расстреляли двоих украинских военнопленных. Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты расстреляли пленных украинских десантников. Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

FPV-дрон - что это такое FPV-дрон – вид беспилотных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования. В военном смысле под этим термином обычно подразумевают скоростные FPV-квадрокоптеры, превращенные в дроны-камикадзе или дроны-бомбардировщики, путем установки боевой части или устройства для сброса боеприпасов, пишет Википедия. Одним из ключевых преимуществ таких беспилотников над другими средствами является то, что дрон стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может эффективно уничтожить технику стоимостью в миллионы долларов (танк, артиллерия, РЭБ, ЗРК) или офицеров в ближнем тылу. Массовое появление FPV-дронов на фронте российско-украинской войны совершило прорыв в военном деле. Минобороны Украины и многие исследователи называют их революционным средством ведения боя и сравнивают их применение со снайперским оружием. Революционность объясняется тем, что до появления возможности нанесения высокоточных ударов были прерогативой дорогостоящих и сложных систем, применяемых точечно, а FPV-дроны являются чрезвычайно дешевыми массовыми изделиями. И Украина, и Россия наладили массовое производство собственных FPV-дронов на своей территории. Кроме того, обе страны активно закупают подобные дроны. В августе 2023 года стало известно, что в Украине такие БПЛА производят по меньшей мере три государственных завода. В январе 2024 года Житомирский городской совет запустил платформу "Житомирский дрон", цель которой – научить граждан собирать FPV-дроны. Платформа позволяет пройти онлайн-обучение, выбрать вид дрона и передать его на испытание. Там же можно послать пожертвование на деньги или стать поставщиком запчастей.

