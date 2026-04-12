Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

РФ планирует опровергнуть расстрел и цинично обвинить в преступлении украинских бойцов.

Стали известны подробности расстрела пленных бойцов ВСУ

РФ пытается опровергнуть информацию о расстреле пленных бойцов ВСУ

Враг планирует обвинить в преступлении украинских бойцов

Российские военные после объявления пасхального перемирия 11 апреля казнили четырех украинских военнопленных вблизи Ветеринарного в Харьковской области.

При этом в РФ пытаются опровергнуть эту информацию, рассказал начальник отдела коммуникации 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев, передает "Суспильне".

Из радиоперехватов военным стало известно, что армия РФ планирует опровергнуть расстрел и обвинить в преступлении украинских бойцов, уточнил он.

"Сейчас противник готовит опровержение, хочет обвинить нас. Что мы сами сняли это видео, что это инсценировка расстрела. Будут пытаться смыть с себя этот позор", - говорит Саранцев.

Детали расстрела пленных бойцов ВСУ

Бойцы какой бригады погибли, в 14-м корпусе не разглашают. Саранцев объясняет - не делают этого из соображений безопасности и для того, чтобы не раскрывать, какие именно подразделения находятся на конкретных участках фронта. Также пока неизвестно, какое именно российское подразделение причастно к расстрелу пленных.

Добавим, что с начала Пасхального перемирия до 10:00 12 апреля армия РФ более 90 раз нанесла удары по позициям в зоне ответственности 14-го корпуса, говорит представитель формирования. По его словам, россияне применяли дроны и артиллерию, а также пытались штурмовать позиции ВСУ.

Российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военнопленных в Крынках на Херсонщине.

Российские захватчики расстреляли двоих украинских воинов после того, как они попали в плен.

Оккупанты РФ поставили троих бойцов ВСУ на колени и расстреляли практически в упор.

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

