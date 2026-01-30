Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

Оккупанты начали сильнее давить на Силы обороны не только в Донецкой области.

https://glavred.info/front/mozhet-stat-goryachim-napravleniem-v-isw-zayavili-ob-opasnom-prodvizhenii-vraga-10736534.html Ссылка скопирована

Как изменилась ситуация на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с карты ISW

Что сообщили аналитики:

Оккупанты продвигаются в Запорожской области

В районе Степногорска ситуация обострилась

Южный участок фронта может стать одним из самых напряженных

Оккупационная армия страны-агрессора России недавно продвинулась в западной части Запорожской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Продвижение врага на северо-запад от населенного пункта Степногорск, расположенного к западу от Орехова, подтверждают опубликованные 28 января геолокационные кадры.

видео дня

Орехов / Инфографика: Главред

Чем опасно продвижение противника в Запорожской области

Аналитики отметили, что от Гуляйполя в сторону Ореховского узла обороны и далее к приднепровскому участку сейчас растет напряжение. Возле Степногорска особенно сложная ситуация, ведь оккупанты пытаются не только прямо атаковать Силы обороны, но и заходить через фланги и в тыл ВСУ.

В ISW процитировали руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, который предупредил, что ситуация на Запорожском направлении может резко обостриться, если россияне перебросят туда резервы с других направлений.

С усилением давления на всем южном участке фронта угроза возрастет и это направление может стать одним из самых напряженных в Украине.

Эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Тимочко, враг частично прорвался в Гуляйполе. Географические особенности территории позволяют противнику давить на город одновременно с южного и северного направлений.

Оккупанты хотят воспользоваться этим, чтобы создать плацдарм для наступления в глубь Запорожской области или усилить логистику вражеских войск на покровско-мирноградском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что планы России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на админграницы Донбасса до конца марта-начала апреля.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны.

Накануне стало известно, что заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред