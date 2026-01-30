Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

Анна Косик
30 января 2026, 08:09
192
Оккупанты начали сильнее давить на Силы обороны не только в Донецкой области.
Запорожское направление, ВСУ
Как изменилась ситуация на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с карты ISW

Что сообщили аналитики:

  • Оккупанты продвигаются в Запорожской области
  • В районе Степногорска ситуация обострилась
  • Южный участок фронта может стать одним из самых напряженных

Оккупационная армия страны-агрессора России недавно продвинулась в западной части Запорожской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Продвижение врага на северо-запад от населенного пункта Степногорск, расположенного к западу от Орехова, подтверждают опубликованные 28 января геолокационные кадры.

видео дня
Орехов, Оріхів Инфографика
Орехов / Инфографика: Главред

Чем опасно продвижение противника в Запорожской области

Аналитики отметили, что от Гуляйполя в сторону Ореховского узла обороны и далее к приднепровскому участку сейчас растет напряжение. Возле Степногорска особенно сложная ситуация, ведь оккупанты пытаются не только прямо атаковать Силы обороны, но и заходить через фланги и в тыл ВСУ.

В ISW процитировали руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, который предупредил, что ситуация на Запорожском направлении может резко обостриться, если россияне перебросят туда резервы с других направлений.

С усилением давления на всем южном участке фронта угроза возрастет и это направление может стать одним из самых напряженных в Украине.

Эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Тимочко, враг частично прорвался в Гуляйполе. Географические особенности территории позволяют противнику давить на город одновременно с южного и северного направлений.

Оккупанты хотят воспользоваться этим, чтобы создать плацдарм для наступления в глубь Запорожской области или усилить логистику вражеских войск на покровско-мирноградском направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что планы России не изменились. Перед оккупационными войсками стоит задача выйти на админграницы Донбасса до конца марта-начала апреля.

Ранее сообщалось, что российские войска в течение длительного времени безуспешно пытаются продвинуться к Славянску и Краматорску — двум опорным пунктам украинской обороны.

Накануне стало известно, что заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

09:10Война
Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:40Украина
Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

08:09Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Следующие три недели будут самыми тяжелыми для Украины - Reuters

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Гороскоп на сегодня 30 января: Козерогам - большой успех, Тельцам - награда

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 января: Драконам - перемены, Петухам - проблемы

Последние новости

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26
08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

Реклама
06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

01:01

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса сделала тяжелое признание: "Если честно, я рада"

00:25

"Опозорили Путина": The Times о деталях окружения россиян и штурма Купянска

Реклама
00:07

Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

29 января, четверг
23:23

Скрытый трюк с бутылкой масла: одна хитрость на кухне меняет все

23:11

Одна область Украины может остаться без газа: людей призвали подготовиться

22:27

Цены внезапно подскочат: какие продукты под угрозой резкого подорожания

21:45

Когда начнется энергетическое перемирие - Зеленский отреагировал на заявление Трампа

21:31

Посылки приходили сами собой: женщина раскрыла пугающую причину

21:29

В Украине изменят правила парковки: какой категории водителей стоит приготовиться

20:56

Как будут отключать свет в Киеве 30 января: новый график от ДТЭКФото

20:36

В Киеве возобновляют обучение в школах: СМИ узнали сроки и формы занятий

20:34

Тернопольскую область атакуют сильные морозы: когда температура упадет до -21

20:03

Быстро, просто и очень вкусно: шикарный салат за 5 минут

19:42

Путин на неделю отказался от ударов по Украине - Трамп назвал причинуВидео

19:40

"Дожать врага": Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в Украине

19:37

Путин дал время до апреля: в ОП раскрыли планы россиян по Донбассу

19:26

Свет будут отключать все сутки: графики отключений для Львовщины на 30 января

19:25

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

19:10

Относительно очередного "воздушного" перемирия: что надо знатьмнение

19:04

Более суток без света: новые графики отключений в Сумах 30 января

18:59

Отключение света в Запорожской области 30 января - когда не будет электроэнергии

18:42

РФ готовит новые обстрелы: тревожный прогноз о масштабных отключениях в Украине

Реклама
18:38

Света не будет во всех областях: украинцам рассказали о графиках на 30 января

18:35

Трагедия в Кривом Роге: Шахеды попали в жилые дома, есть жертвы

18:28

Ударил ножом прямо в шею: военный едва не погиб в Черкасской области

18:22

Стиральная машина "съедает" ваши деньги: какой режим тратит больше всего энергии

18:04

Без дефицита, но дороже: незаменимый продукт скоро вырастет в цене

17:47

Куда исчезли останки Ярослава Мудрого, Хмельницкого и Сагайдачного - раскрыта тайнаВидео

17:44

Звезды "Бриджертонов" обратились к украинцам: состоялась премьера 4 сезонаВидео

17:33

Украинцев предупредили о новом массированном ударе России - к чему готовятсяВидео

17:13

Новый удар по кошельку: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:09

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД заявили о готовности и чувствительных вопросах

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять