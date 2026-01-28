Укр
Читать на украинском
Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

Мария Николишин
28 января 2026, 17:54
Россияне проводят очередные информационно-психологические операции.
ВСУ опровергли захват Кутьковки / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Главное:

  • В России заявили о захвате Кутьковки в Харьковской области
  • Эта информация не соответствует действительности
  • Противник лишь предпринимает попытки инфильтрации небольшими группами

Заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности. Село находится под полным контролем Сил обороны. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.

"Населенный пункт Кутьковка, который расположен в зоне ответственности подразделений 16 армейского корпуса, находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник предпринимает попытки инфильтрации небольшими группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются.

"Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке", - добавили военные.

В ОК "Север" подчеркнули, что информация о "захвате" Кутьковки является очередным элементом информационно-психологических операций противника и не имеет ничего общего с реальной обстановкой.

Прорыв границы в Харьковской области

Руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов ранее говорил, что российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области.

По его словам, наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждал, что оккупанты якобы захватили Купянск Узловой в Харьковской области. Но по данным OSINT-аналитиков, российские войска даже не подошли к этому населенному пункту.

В 7 корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск заявляли, что войска армии страны-агрессора России усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области.

Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец говорил, что Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

война в Украине новости Харькова Харьковская область новости Украины новости Харьковщины война России и Украины Фронт
В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

