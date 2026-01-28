Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

Главное:
- В России заявили о захвате Кутьковки в Харьковской области
- Эта информация не соответствует действительности
- Противник лишь предпринимает попытки инфильтрации небольшими группами
Заявления начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы ведении "уличных боев" и "зачистке" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности. Село находится под полным контролем Сил обороны. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.
"Населенный пункт Кутьковка, который расположен в зоне ответственности подразделений 16 армейского корпуса, находится под полным контролем Сил обороны Украины. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что противник предпринимает попытки инфильтрации небольшими группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются.
"Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке", - добавили военные.
В ОК "Север" подчеркнули, что информация о "захвате" Кутьковки является очередным элементом информационно-психологических операций противника и не имеет ничего общего с реальной обстановкой.
Прорыв границы в Харьковской области
Руководитель управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов ранее говорил, что российские оккупационные силы продолжают пытаться выявить уязвимые участки украинской обороны и осуществить прорыв границы в Харьковской области.
По его словам, наиболее напряженная ситуация сохраняется вблизи Волчанска и Купянска, где боевые действия не прекращаются.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов утверждал, что оккупанты якобы захватили Купянск Узловой в Харьковской области. Но по данным OSINT-аналитиков, российские войска даже не подошли к этому населенному пункту.
В 7 корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск заявляли, что войска армии страны-агрессора России усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области.
Спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец говорил, что Россия сосредоточила около 80 тыс. личного состава войск в Донецкой области для активизации наступления на Славянск и Краматорск.
Читайте также:
- Тактика РФ на одном из направлений фронта меняется: какие города в зоне риска
- "Вопрос времени": военный рассказал о намерении россиян проникнуть в важный город
- ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка в Херсонской области
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред