От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигуры

Как выбрать идеальное зимнее пальто: советы от стилиста Елены Галант / скриншот

Теплое шерстяное пальто — это основа зимнего гардероба. Если сделать выбор правильно, то это пальто будет не только согревать, но и создаст абсолютно современный и элегантный образ.

Стилист Елена Галант рассказала на своем YouTube-канале, как выбрать пальто на зиму.

Структурированное пальто

"Пальто номер один, с которого я хочу начать, это структурированное пальто, которое визуально больше похоже на мужской пиджак, но только выполненный из более теплой пальтовой ткани. Структурированные острые линии. Обязательно у этого вида пальто должны быть подплечники, то есть плечевые накладки, для того чтобы создать иллюзию жестких линий прямоугольника", - рассказала специалист.

Структурированное пальто / скриншот

Пальто для женщин с большой и грудью

Структурированные пальто бывают двух типов: однобортное и двубортное. С точки зрения классической стилизации считается, что двубортное пальто немного придает объема. Женщинам с большой грудью лучше купить однобортное пальто.

"И наоборот, если вы чувствуете, что вам немного не хватает объема верхней части, выбирайте двубортное пальто. Оба варианта — это абсолютно классика вне времени", - подчеркнула Елена.

Однобортное и двубортное пальто / скриншот

Важный нюанс: если вы хотите выбрать более трендовое исполнение этого пальто, выбирайте легкий оверсайз. В этом случае у пальто должен быть дополнительный объем в районе плеч.

Важный совет: перед тем, как покупать новое пальто, подумайте, какие низы присутствуют в вашем гардеробе. Если вы знаете, что у вас очень много широких брюк, широких джинс или макси-юбок, то не стоит брать пальто длиной до середины колена или чуть-чуть ниже колена или даже где-то посередине голени. Такие образы будут смотреться несовременно.

Пальто длиной чуть-чуть ниже колена будет прекрасно смотреться с классическими брюками и классическими прямыми джинсами.

Если вы любите огромные широкие брюки, джинсы, макси-юбки, макси-платья, выбирайте и макси-длину у пальто.

Кому идет пальто-халат

Пальто-халат - абсолютно универсальное. Неважно, что вы надеваете под него, оно всегда будет выглядеть современно, элегантно.

Пальто-халат шьют из мягкой драпирующейся ткани. Суть в том, что ткань или крой ведут себя так, как будто это жидкость, как будто это капля воды, которая повторяет изгибы вашего тела, не добавляя объема. Это пальто как рабочая лошадка.

Пальто-халат / скриншот

Если вы хотите более классический крой, выбирайте заостренные лацканы, как, например, у классического пиджака. Такие пальто выглядят более базово, нейтрально.

Если вы хотите чуточку более современное исполнение, выбирайте шалевый воротник. Такое пальто выглядит более женственно за счет плавных линий и отсутствия острых элементов. Такие пальто отлично смотрятся со спортивными элементами, а также идеально вписываются и в элегантный, и более формальный стиль.

Пальто-халат с шалевым воротником

Пальто-халат подойдет девушкам с объемом в районе груди или просто для plus-size. Оно не добавляет объема, а плавно сглаживает и повторяет все изгибы вашего тела.

Пальто-халат / скриншот

Трендовый подпункт в этой категории — это пальто с большим воротником, выполненным из той же ткани. Выглядит как дополнительный съемный шарф. Вы можете носить этот шарф даже как пончо.

Пальто со съемным шарфом / скриншот

Пальто-бушлат

Классический крой такого пальто — двубортный, но вы часто будете встречать, пальто, которое визуально дает ощущение бушлата, но при этом оно однобортное.

Такое пальто должно быть выполнено из достаточно жесткой каркасообразующей ткани. Оно всегда укороченное, то есть - по самую широкую линию бедра или чуть ниже.

Важный нюанс: избегайте приталенной или просто очень узкой посадки пальто. Это морально устаревший крой.

Пальто-бушлат / скриншот

Такие пальто очень идут идут девочкам-petite, поскольку дают им ощущение объема.

Справка. Термин "petite" обозначает стандарт размера одежды, разработанный специально для девушек ростом около 160 см.

"Если вы выберете это же пальто, но чуточку более мягкой ткани, оно будет идеально смотреться на девочках типа "яблоко", потому что создается дополнительный объем, и под этот объем легко спрятать дополнительный объем средней части вашего тела, и, соответственно, это идеальный тип пальто для типа фигуры "яблоко", - сказала стилист.

Пальто-бушлат / скриншот

Гибрид между пальто-халатом и структурированным пальто

По сути это структурированное пальто с пуговицами, но при этом имеет опущенное плечо и шьется из относительно мягкой и струящейся ткани.

Это пальто не обладает каким-то ярко выраженным настроением. То есть оно не настолько женственное, как пальто-халат, и в нем нет формального а-ля офисного маскулинного подтекста, как у пальто структурированного типа.

"То есть это пальто в себе собрало все идеальные преимущества всех вышеуказанных пальто", - объяснила Елена.

Пальто-гибрид / скриншот

"Иногда это пальто больше как пальто-кокон, такого, скажем, О-образного типа, иногда оно более прямое, иногда как будто бы это трапеция, хотя на самом деле это не трапеция, это просто прямая форма на специфическом типе фигуры. Это пальто - абсолютная рабочая лошадка", - добавила она.

Поскольку мягкая ткань не добавляет объема, соответственно, идеально подходит для девушек plus-size.

Главное преимущество такого пальто - это возможность носить много слоев под ним.

Что нужно учитывать при выборе пальто:

Рукав не должен быть слишком коротким, или слишком длинным.

Фурнитура всегда раскрывает истинную стоимость пальто. Избегайте блестящих металлических пуговиц. Лучше выбирать не блестящие матовые, а пластиковые пуговицы.

Правильная подкладка пальто всегда сидит плоско, она всегда скользящая, и в ней нет дополнительных объемов. Простой тест: попробуйте надеть пальто на себя и обязательно просунуть руку в рукав. Если ваша рука легко скользит, легко проходит в рукаве, значит, это хорошая подкладка.

Внимательно посмотрите на лацканы и воротник, потому что с точки зрения портняжного искусства это самое сложное место. Проверьте, ровные ли швы на лацканах и воротнике.

