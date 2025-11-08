Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

Анна Ярославская
8 ноября 2025, 13:56
9
С черными вельветовыми брюками можно создать десять стильных комбинаций на каждый день недели и не только.

С чем носить черные брюки
Стилист рассказала, с чем носить черные брюки / Скриншот

Черные базовые брюки – это незаменимая вещь в осенне-зимнем гардеробе. С их помощью можно создать множество совершенно разных, иногда даже неузнаваемых образов на любой случай жизни.

Стилист Елена Галант рассказала на своем YouTube-канале, что одеть с черными брюками женщине.

видео дня

Образы с черными брюками

Образ №1. Максимально простая формула: черные брюки + белый верх. В данном случае — тонкий белый джемпер. Основа получается простой, но мы легко можем ее "приподнять". Для этого добавьте ожерелье или любые аксессуары и свой любимый широкий шарф, надетый как пончо.

"Этот элегантный элемент — шарф плюс аксессуары — уже делает образ совершенно иным, более возвышенным. И, конечно, я была бы не я, если бы не добавила капельку цвета. Хотя я очень люблю черно-белые сочетания, в этот раз захотелось добавить два оттенка коричневого и бежевого: рыжеватые ботильоны и коричневую замшевую сумку. Игра этих оттенков принесла в образ изюминку", - рассказала Елена.

Скриншот

Образ №2. Здесь мы играем с трендами. Фланелевая клетчатая рубашка — это и тренд текущего сезона, и абсолютная база. Рубашку нужно надеть поверх нижнего слоя (белый лонгслив или футболка) и оставить расстегнутой.

Далее добавьте цветные носки. Если цветные носки — это слишком, смело надевайте нейтральные черные ботинки.

Изюминка этого образа — в контрасте стилей: кэжуальная рубашка и расслабленные брюки сочетаются с более формальными туфлями и классической сумкой. Именно этот контраст и делает лук интересным.

Скриншот

Образ №3. В этот раз мы цитируем великих икон моды.

"Обратимся к всеми любимой Коко Шанель и ее узнаваемому образу в морской тельняшке. Давайте воссоздадим эту формулу на современный лад", - предложила стилист.

Елена надела обычную тельняшку на размер больше и не заправляла ее, чтобы создать ощущение, будто она из мужского гардероба. К тельняшке прилагался шарфик в цвет. Чтобы усилить ощущение французского шика, стилист добавила красную помаду, красную сумку и те же туфли Derby "из мужского отдела".

"Коко Шанель была одной из первых, кто стал привносить мужские вещи в женский гардероб, и здесь мы в некотором смысле цитируем ее, но на современный лад. Надеюсь, этот образ вас вдохновил! Понимаю, что во многих странах уже прохладно — вы всегда можете заменить Derby на более теплые ботинки и надеть сверху куртку. Образ от этого не проиграет", - добавила она.

Скриншот

Образ №4. В этот раз мы используем черные брюки как нейтральный холст для сочетания принтов.

"На мне — блузка в стиле а-ля смокинг в полоску и леопардовые балетки. Я живу в Португалии, и у нас нет холодной зимы, но вы легко можете заменить балетки на леопардовые ботинки. Речь здесь не о конкретном дизайне, а об идее сочетания принтов. Эту же блузку можно заменить на полосатый свитер. Используйте фантазию, чтобы адаптировать образ под свой климат", - рассказала Елена.

По ее словам, этот образ в меру смелый и очень гармоничный.

Скриншот
Скриншот

Образ №5. Нарядный вечерний образ можно легко создать помощью кэжуальных вельветовых брюк.

Первый шаг — тонкий джемпер с открытыми плечами. Именно его крой и делает брюки наряднее. Затем добавьте тонкий белый длинный ремень — это нарядный акцент в зоне аксессуаров. Если ремень — это слишком смело, то остановите свой выбор на нарядных серьгах. Главное — добавить один элегантный элемент.

Завершают образ нарядная сумка в ретро-стиле и ботильоны на каблуке, чтобы вытянуть силуэт в этом total black луке.

На красную дорожку этот образ не подойдет, но для ужина в кафе с семьей или друзьями, когда не хочется выглядеть слишком пафосно, — идеально.

Скриншот

Образ №6 будет многослойным. Наденьте две рубашки одна на другую. Они должны быть из очень мягкой, драпирующейся ткани. Две плотные хлопковые рубашки дали бы лишний объем.

Есть два варианта: можно оставить верхний слой расстегнутым или заправить обе рубашки, но оставить ворот расстегнутым, чтобы получился V-образный вырез и силуэт не утяжелялся.

Добавьте белую сумку, чтобы перекликались белые оттенки.

Скриншот

Образ №7. Клетчатая рубашка синего цвета на голое тело, без нижнего слоя, и любимое ожерелье. Получилась простая формула: нейтральный низ + акцентный верх.

Сверху - теплая жилетка в мелкую клетку. Цветные носки опять же можно заменить на черные ботинки.

Скриншот

Образ №8. Формула "черный низ + белый верх", но на этот раз добавьте красную жилетку, кардиган или джемпер.

"Если вам жарко, замените свитер под ней на футболку или лонгслив. Снова мое любимое ожерелье. Я добавила структурированную коричневую сумку — мне нравится это благородное сочетание черного, белого, красного и коричневого. Ничего лишнего! Черные ботинки сливаются с брюками и вытягивают силуэт. Отличный образ", - отметила Елена.

Скриншот

Образ №9. Сочетание максимально уютного и элегантного. Наденьте шерстяное поло в широкую полоску и возьмите сумку, которая визуально его повторяет, а также ботильоны бежевого оттенка.

"Здесь много контрастных горизонтальных линий, но лично я ничего плохого в этом не вижу. Я не против своего роста и силуэта. Для меня индивидуальный стиль всегда был в приоритете над визуальным "вытягиванием". Каждый сам решает, что для него важнее — казаться выше или стильнее", - объяснила стилист.

Скриншот

Образ №10. Образ для выходного дня. Наденьте худи поверх белого спортивного лонгслива. Если добавить черно-белые кроссовки (не спортивные, а на каждый день) — смотрится идеально.

Скриншот

Образ №10.5 для смелых. Классическая белая хлопковая рубашка под худи смотрится как неожиданный элемент, добавляющий тот самый контраст стилей, о котором все говорят. Это и привносит изюминку и современность даже в простой образ для прогулки в парке.

Скриншот

Смотрите видео - С чем носить черные брюки:

Главред писал, что холодное время года - не повод для того, чтобы отказаться от ношения юбок. Стилист Елена Галант рассказала, в какой юбке ходить зимой и осенью, как не выбрать устаревший дизайн и как собрать стильные образы.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

брюки женские брюки модные брюки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

14:22Мир
Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

14:04Война
"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

12:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Мыши сбегут навсегда: простое средство из кухни решит проблему за ночь

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Доллар резко упал в цене, евро дешевеет: курс валют на 10 ноября

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

Последние новости

14:22

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

14:04

Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

13:56

Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

13:38

"Его сердце билось любовью": на фронте погиб знаменитый украинский футболист

13:37

Звезда "Женского доктора" заговорила о своей мобилизации - детали

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
12:56

"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

12:36

"Муж просто прибьет": Наталья Могилевская совершила безумный поступокВидео

12:25

Какую посуду категорически нельзя ставить на стеклянную варочную панель: список

12:16

"Им не удается": полковник США оценил шансы оккупантов на успех в Покровске

Реклама
12:15

Украинским учителям значительно повысят зарплаты: в правительстве назвали точную дату

11:59

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

11:53

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории УкраиныВидео

11:40

Горит огнем: Седокова показала пораженное болезнью тело

11:39

Декабрист зацветет на Рождество: секрет кроется не в подкормке, а в температуреВидео

11:25

Начались серьезные отключения света: Укрэнерго ввело сразу почасовые и аварийные графики

11:23

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

11:05

Поезда задерживаются почти на 7 часов: последствия вражеских ударов по Украине

11:00

"Батя и его скороходы": зрители высмеяли новый выпуск "Холостяка"

10:57

В РФ "гудят" об отставке Лаврова: в CNN раскрыли детали конфликта с Путиным

10:32

Полтысячи ракет и дронов: Зеленский эмоционально рассказал о погибших в результате обстрелаФото

Реклама
10:12

От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

09:54

Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

09:35

Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

09:30

В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

09:02

Города РФ погрузились в частичный блэкаут: горят НПЗ и обесточены целые районы

07:59

Все в огне, есть погибшие, много пострадавших: жуткие последствия ударов по УкраинеФото

06:10

Как РФ позорится в войне в Украинемнение

05:58

Гороскоп на завтра 9 ноября: Овнам - судьбоносная встреча, Девам - потери

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

05:15

Предательница Лорак вспомнила о матери, которую вывезла в РФ - как она выглядит

04:23

Поверхности заблестят чистотой: хитрый трюк, как отмыть жирные пятна на кухне

03:35

Три знака зодиака будут "купаться" в деньгах уже вот-вот: кто сказочно разбогатеет

02:32

Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает

01:45

Скупердяи и трудоголики: 5 мифов о Девах, в которые легко поверить

01:32

Экстренные отключения света начались после обстрела: список областей

01:03

Прямое попадаиние: в Днепре россияне ударили Шахедом в многоэтажку

00:30

Готовьтесь к всплеску счастья: скоро судьба вознаградит трех знаков зодиака

00:27

Под строгим запретом: что нельзя подключать к повербанку

07 ноября, пятница
23:35

Россияне запусти Калибры и Кинжалы по Украине: куда летят

23:26

В районе ЗАЭС введено прекращение огня, - МАГАТЕ

Реклама
23:24

Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

23:21

Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"

22:54

Россияне атаковали Харьковскую область: КАБы ударили по АЗС, пострадали людиФото

22:23

Россияне нацелились на еще один областной центр: военный раскрыл план РФ

22:19

Зеленский назначил нового командующего беспилотных систем ПВО - кто им стал

22:17

Интернет станет скоростным: один трюк заставит Wi-Fi "летать" как ракетаВидео

21:50

Трамп расхвалил Орбана и решил закрыть глаза на "пару проблем" ВенгрииВидео

21:46

Как страх перед магией превратился в сатиру: феномен "Конотопской ведьмы"

21:18

Психологический тест Люшера по цветам: чего именно вам больше всего не хватаетВидео

21:13

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять