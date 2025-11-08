Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

С черными вельветовыми брюками можно создать десять стильных комбинаций на каждый день недели и не только.

Стилист рассказала, с чем носить черные брюки / Скриншот

Черные базовые брюки – это незаменимая вещь в осенне-зимнем гардеробе. С их помощью можно создать множество совершенно разных, иногда даже неузнаваемых образов на любой случай жизни.

Стилист Елена Галант рассказала на своем YouTube-канале, что одеть с черными брюками женщине.

Образы с черными брюками

Образ №1. Максимально простая формула: черные брюки + белый верх. В данном случае — тонкий белый джемпер. Основа получается простой, но мы легко можем ее "приподнять". Для этого добавьте ожерелье или любые аксессуары и свой любимый широкий шарф, надетый как пончо.

"Этот элегантный элемент — шарф плюс аксессуары — уже делает образ совершенно иным, более возвышенным. И, конечно, я была бы не я, если бы не добавила капельку цвета. Хотя я очень люблю черно-белые сочетания, в этот раз захотелось добавить два оттенка коричневого и бежевого: рыжеватые ботильоны и коричневую замшевую сумку. Игра этих оттенков принесла в образ изюминку", - рассказала Елена.

Образ №2. Здесь мы играем с трендами. Фланелевая клетчатая рубашка — это и тренд текущего сезона, и абсолютная база. Рубашку нужно надеть поверх нижнего слоя (белый лонгслив или футболка) и оставить расстегнутой.

Далее добавьте цветные носки. Если цветные носки — это слишком, смело надевайте нейтральные черные ботинки.

Изюминка этого образа — в контрасте стилей: кэжуальная рубашка и расслабленные брюки сочетаются с более формальными туфлями и классической сумкой. Именно этот контраст и делает лук интересным.

Образ №3. В этот раз мы цитируем великих икон моды.

"Обратимся к всеми любимой Коко Шанель и ее узнаваемому образу в морской тельняшке. Давайте воссоздадим эту формулу на современный лад", - предложила стилист.

Елена надела обычную тельняшку на размер больше и не заправляла ее, чтобы создать ощущение, будто она из мужского гардероба. К тельняшке прилагался шарфик в цвет. Чтобы усилить ощущение французского шика, стилист добавила красную помаду, красную сумку и те же туфли Derby "из мужского отдела".

"Коко Шанель была одной из первых, кто стал привносить мужские вещи в женский гардероб, и здесь мы в некотором смысле цитируем ее, но на современный лад. Надеюсь, этот образ вас вдохновил! Понимаю, что во многих странах уже прохладно — вы всегда можете заменить Derby на более теплые ботинки и надеть сверху куртку. Образ от этого не проиграет", - добавила она.

Образ №4. В этот раз мы используем черные брюки как нейтральный холст для сочетания принтов.

"На мне — блузка в стиле а-ля смокинг в полоску и леопардовые балетки. Я живу в Португалии, и у нас нет холодной зимы, но вы легко можете заменить балетки на леопардовые ботинки. Речь здесь не о конкретном дизайне, а об идее сочетания принтов. Эту же блузку можно заменить на полосатый свитер. Используйте фантазию, чтобы адаптировать образ под свой климат", - рассказала Елена.

По ее словам, этот образ в меру смелый и очень гармоничный.

Образ №5. Нарядный вечерний образ можно легко создать помощью кэжуальных вельветовых брюк.

Первый шаг — тонкий джемпер с открытыми плечами. Именно его крой и делает брюки наряднее. Затем добавьте тонкий белый длинный ремень — это нарядный акцент в зоне аксессуаров. Если ремень — это слишком смело, то остановите свой выбор на нарядных серьгах. Главное — добавить один элегантный элемент.

Завершают образ нарядная сумка в ретро-стиле и ботильоны на каблуке, чтобы вытянуть силуэт в этом total black луке.

На красную дорожку этот образ не подойдет, но для ужина в кафе с семьей или друзьями, когда не хочется выглядеть слишком пафосно, — идеально.

Образ №6 будет многослойным. Наденьте две рубашки одна на другую. Они должны быть из очень мягкой, драпирующейся ткани. Две плотные хлопковые рубашки дали бы лишний объем.

Есть два варианта: можно оставить верхний слой расстегнутым или заправить обе рубашки, но оставить ворот расстегнутым, чтобы получился V-образный вырез и силуэт не утяжелялся.

Добавьте белую сумку, чтобы перекликались белые оттенки.

Образ №7. Клетчатая рубашка синего цвета на голое тело, без нижнего слоя, и любимое ожерелье. Получилась простая формула: нейтральный низ + акцентный верх.

Сверху - теплая жилетка в мелкую клетку. Цветные носки опять же можно заменить на черные ботинки.

Образ №8. Формула "черный низ + белый верх", но на этот раз добавьте красную жилетку, кардиган или джемпер.

"Если вам жарко, замените свитер под ней на футболку или лонгслив. Снова мое любимое ожерелье. Я добавила структурированную коричневую сумку — мне нравится это благородное сочетание черного, белого, красного и коричневого. Ничего лишнего! Черные ботинки сливаются с брюками и вытягивают силуэт. Отличный образ", - отметила Елена.

Образ №9. Сочетание максимально уютного и элегантного. Наденьте шерстяное поло в широкую полоску и возьмите сумку, которая визуально его повторяет, а также ботильоны бежевого оттенка.

"Здесь много контрастных горизонтальных линий, но лично я ничего плохого в этом не вижу. Я не против своего роста и силуэта. Для меня индивидуальный стиль всегда был в приоритете над визуальным "вытягиванием". Каждый сам решает, что для него важнее — казаться выше или стильнее", - объяснила стилист.

Образ №10. Образ для выходного дня. Наденьте худи поверх белого спортивного лонгслива. Если добавить черно-белые кроссовки (не спортивные, а на каждый день) — смотрится идеально.

Образ №10.5 для смелых. Классическая белая хлопковая рубашка под худи смотрится как неожиданный элемент, добавляющий тот самый контраст стилей, о котором все говорят. Это и привносит изюминку и современность даже в простой образ для прогулки в парке.

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl) Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю. В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля". Ведет YouTube-канале "Ellena Galant". Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу. Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы. Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

