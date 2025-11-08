Укр
От офиса до свидания: 7 юбок на зиму, которые работают на все случаи жизни

Анна Ярославская
8 ноября 2025, 10:12
39
Стилист рассказала, как создать десятки образов с базовыми вещами.
Елена Галант
Елена Галант рассказала, как носить юбки в холодное время года / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • С чем носить трикотажные, кожаные и джинсовые юбки
  • Какой фасон сатиновой юбки подойдет девушкам с широкими бедрами
  • Как не выбрать старомодную юбку А-силуэта

Холодное время года - не повод для того, чтобы отказаться от ношения юбок. Стилист Елена Галант рассказала на своем YouTube-канале, в какой юбке ходить зимой и осенью, как не выбрать устаревший дизайн и как собрать стильные образы.

Если вы интересуетесь главными модными трендами зимы 2026, то читайте материал: Зимняя мода 2026: какие шубы и пальто станут конкурентами пуховиков.

видео дня

7 must-have юбок холодного сезона

Плиссированные юбки, или юбки-гофре.

Если вы живете даже не столько в холодном, сколько в ветреном климате, то избегайте легких тканей, особенно в этой категории плессированных юбок.

"Все мы с вами знаем: если это объемная юбка-гофре из легкой струящейся ткани, то в ветреную погоду она прилипает к ногам, проявляя все нюансы тела. Именно поэтому я всегда рекомендую в этой категории выбирать юбки из более тяжелой ткани. Не обязательно, чтобы это была настоящая зимняя шерсть, важно, чтобы она была просто плотная сама по себе", - сказала Елена.

Второй важный момент - выбирайте нейтральные базовые цвета. Потому что если мы хотим, чтобы юбка носилась часто и выполняла роль именно базовой, то желательно выбирать нейтральные расцветки.

Плиссированная юбка должан быть из плотной ткани
Плиссированная юбка должан быть из плотной ткани / скриншот

С чем можно носить плиссированную юбку зимой?

Елена показала несколько образов с плиссированной юбкой.

"Первый образ — максимально уютный, расслабленный. Я сочетаю эту юбку с серым поло, который тоже давно у меня в гардеробе. Как я всегда говорю, очень красиво сочетать серый (или даже серо-бежевый) с пастельными аксессуарами. В данном случае я добавила пастельно-желтый клатч а-ля сумка через плечо. И вот такой образ у меня номер один", - отметила стилист.

С чем носить плиссированную юбку
С чем носить плиссированную юбку / скриншот
Образ с плиссированной юбкой
Образ с плиссированной юбкой №1 / скриншот

Второй образ — это скорее образ выходного дня на ланч с друзьями или семьей. Он состоит из черно-белой рубашки, шерстяного жилета (он необязателен) и геометричной сумки.

С чем носить плиссированную юбку
Образ с плиссированной юбкой №2 / скриншот

Вы можете снять жилетку, добавить просто треугольный шарф, чтобы немного обыграть сочетание, и более структурированную сумку — и этот же образ подойдет для более формальных мероприятий.

Образ с плиссированной юбкой
Образ с плиссированной юбкой №3 / скриншот

Четвертый образ: сочетайте эту же юбку со свитером с коротким рукавом. Если добавить структурированную сумку, то образ получается более собранным и формальным.

Образ с плиссированной юбкой
Образ с плиссированной юбкой №4 / скриншот

Сатиновые юбки

Сатиновые юбки выглядят невероятно универсально. Но они также могут быть сшиты из слишком тонких тканей, поэтому могут проявить все нюансы тела (даже нижнее белье слегка заметно). Для зимнего сезона желательно выбирать варианты, выполненные из более тяжелой ткани.

Какую сатиновую юбку выбрать
Какую сатиновую юбку выбрать / Скриншот

Второй и самый важный нюанс — это крой по косой. Если мы смотрим на полотно ткани, лекала должны ложиться по диагонали. Это тот крой, который идет прекрасно подойдет девушкам с широкими бедрами. Если у вас большой перепад между узкой талией и широкими бедрами — этот крой для вас.

Прямой и косой крой юбки
Прямой и косой крой юбки / Скриншот

Как определить этот крой в быту? Просто посмотрите на изнанку и обратите внимание, как идут нити ткани. Если они идут параллельно боковым швам — это обычный крой. Если вы видите, что нитки направлены по диагонали — это и есть крой по косой.

"Мои любимые сочетания конкретно в этой категории — это, конечно же, полный монохром", - сказала Елена.

Монохромные образы
Монохромные образы / скриншот

В качестве примера стилист показала эту бордовую юбку Mango. К ней можно добавить более нарядный топ и аксессуары — в результате готов образ на выход. Это может быть и день рождения, и все грядущие зимние праздники.

Образ
Образ "на выход" с сатиновой юбкой / скриншот

Эту эе юбку можно носить и в более повседневном стиле. Для этого ее можно сочетать с фланелевой клетчатой рубашкой или с шерстяным поло.

Сатиновая юбка + клетчатая рубашка
Сатиновая юбка + клетчатая рубашка / скриншот
Сатиновая юбка + поло
Сатиновая юбка + поло / скриншот

Классические расклешенные миди-юбки из шерстяной ткани

Стилист советует избегать фасонов "солнце" или "полусолнце", особенно если это юбка длины по колено. Такие юбки морально устарели.

Юбка "солнце" с длиной чуть выше колена или по колено с широким поясом очень сложно стилизовать на современный лад.

Скриншот

"Для конкретно этой категории я выбрала шерстяную юбку с едва заметной мелкой клеткой, что придает ей очень классную текстуру и глубину. И это оттенок "taupe", то есть что-то среднее между серым и бежевым", - говорит Елена.

Первый образ — более формальный, подойдет для офиса. Сочетайте эту юбку с двойным кардиганом и структурированной сумкой.

Скриншот

Второй образ — полная противоположность первому. Сочетайте эту юбку с фланелевой клетчатой рубашкой. Если рубашка будет на размер больше, то это позволит создать более современный, слегка оверсайзный образ.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Трикотажные юбки

Трикотажные юбки - это абсолютный must-have на холодный сезон. Выбирайте эти юбки в прямом или слегка расклешенном А-силуэте, ниже колена - это 100% беспроигрышный вариант.

Что можно одеть с трикотажной юбкой? Стилист подобрала несколько образов:

  • с полосатым топом с разноцветными рукавами — более игривое сочетание, но при этом его вполне можно носить и в офисе;
  • с клетчатой фланелевой рубашкой и белым лонгсливом, чтобы поиграть в многослойность;
  • более сдержанное, классическое, монохромное сочетание.
С чем носить трикотажную юбку
С чем носить трикотажную юбку / скриншот

Джинсовые юбки

Это еще один must-have на холодный сезон, особенно если вы любите деним. Стилист предлагает выбирать классические длинные макси-юбки как беспроигрышный вариант.

Джинсовая юбка
Джинсовая юбка / скриншот

"Но конкретно для этого видео я выбрала расклешенную юбку — она больше идет моему типу фигуры. И я бы советовала выбирать их в темно-синем дениме. Не обязательно он должен быть однотонный, но именно темно-синий деним потрясающе смотрится в холодный сезон", - рассказала Елена.

С чем сочетать джинсовую юбку
С чем сочетать джинсовую юбку / скриншот

Она советует сочетать темно-синий деним (неважно, юбки или джинсы) с классическими оттенками земли.

"Я имею в виду все оттенки желтого, золотистого, оливкового, оранжевого. Эти оттенки великолепно сочетаются с денимом, особенно в таком спокойном темно-синем оттенке", - добавила она.

С какими четами сочетать деним
С какими четами сочетать деним / скриншот

Юбка-колонна

Такую юбку совершенно необязательно иметь в гардеробе, но если вы офисный сотрудник или любите более элегантные, сдержанные сочетания, то обратите внимание на юбку-колонну. Она должна быть однотонной, возможно, из тонкой костюмной шерсти, максимально длинной или хотя бы ниже колена. Если она еще будет с завышенной талией — это будет потрясающий выбор.

"Эта категория намного более прогрессивная и интересная, чем классические юбки-карандаши. Я бы советовала эту юбку как замену юбкам-карандашам", - отметила Елена.

Юбка-колонна
Юбка-колонна / Скриншот

Образ №1. С черно-белой рубашкой. Чтобы сделать образ еще игривее, добавьте ремень с принтом "зебра".

Юбка-колонна с черно-белой рубашкой
Юбка-колонна с черно-белой рубашкой / скриншот
Юбка-колонна + рубашка + пояс
Юбка-колонна + рубашка + пояс / Скриншот

Образ №2. С шерстяным поло. Образ получится более офисным, но за счет многослойности есть легкая нотка расслабленности.

Юбка-колонна + шерстяное поло
Юбка-колонна + шерстяное поло / скриншот

Образ №3. С фланелевой рубашкой. Здесь нет многослойности — и образ моментально обрел нотку сдержанности. В этом образе можно запросто пойти на работу в офис, если дресс-код не очень строгий.

Юбка-колонна + фланелевая рубашка
Юбка-колонна + фланелевая рубашка / скриншот

Образ №4. С двойным кардиганом. Это стопроцентное попадание в офисный дресс-код. Кардиган с этой юбкой создает очень хороший баланс силуэтов, плюс строгая структурированная сумка — и получился идеальный образ для офиса.

Юбка-колонна + двойной кардиган
Юбка-колонна + двойной кардиган / скриншот

Кожаные или замшевые юбки - с чем носить

"Если вы спросите, какую выбрать, я бы сказала, что кожаная — это вне времени, вне трендов, это абсолютная база для холодного сезона. Если вы хотите принести нотку трендовости, но оставаясь в рамках базовых вещей, то выбирайте замшевые юбки. Да, они более прихотливы в уходе, но все же выглядят более современно", - сказала стилист.

Выбирайте классические спокойные базовые оттенки: бордовые, шоколадные, карамельные, серые. Такие юбки легко сочетать с любыми "верхами".

"И, говоря о верхах, я обожаю сочетание этих юбок с грубыми свитерами, свитерами с грубой вязкой. У нас с вами создается ощущение контраста фактур: что-то кожаное или замшевое снизу и грубая вязка сверху. Или вы можете уйти в другую крайность и сочетать эти юбки с женственными шелковыми или классическими хлопковыми рубашками, чтобы в итоге получить то же ощущение контраста", - отметила Елена.

С чем носить кожаную юбку
С чем носить кожаную юбку / скриншот
С чем носить кожаную юбку
С чем носить кожаную юбку / скриншот

Если вы готовы к чему-то более "острому", то замшевую юбку можно носить с полосатым топом. Также можно выбрать более теплый полосатый шерстяной свитер.

Замшевая юбка + полосатый топ
Замшевая юбка + полосатый топ / скриншот
Замшевая юбка + полосатый топ
Замшевая юбка + полосатый топ / скриншот

"Если в вашем климате намного холоднее, то, конечно же, очень легко заменить балетки, которые вы видите на мне, на высокие сапоги. Я каждый раз проговариваю, как утеплить мой образ, но думаю, что на самом деле мои образы очень легко адаптировать и под более холодный климат. Просто заменяем легкую обувь на высокие сапоги или ботинки — и вы адаптировали любой из моих образов под более холодную погоду", - отметила Елена.

Смотрите видео - Стилист назвала семь must-have юбок холодного сезона:

Ранее Главред писал, какие шапки в модне этой осенью и зимой 2025-2026, и как с помощью головного убора создать гармоничный, современный образ.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Елена Галант (псевдоним Ellena Galant Girl)

Елена Галант - фешн-блогер и автор обучающих видео по стилю.

В ее Instagram-профиле указано: "Украинка в Португалии. Я вдохновлю вас на создание вашего уникального личного стиля".

Ведет YouTube-канале "Ellena Galant".

Тематика канала: личный стиль, модные образы, фасоны, "как одеться красиво", советы по стилю и гардеробу.

Блогер делится образами, модными подборками, советами по стилю — как менять гардероб, как создавать удачные образы.

Публикует видео и фото о жизни за границей, о моде, иногда о путешествиях ("влог Португалия").

