Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

Парень обвинил судью Терезу Стокс в "некомпетентности", которая позволила убийце выйти на свободу под залог.

Убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США / Коллаж: Главред, фото: instagram/nstanilsav, instagram/lucaveros225

В США убили украинскую беженку Ирину Заруцкую

Парень девушки обвиняет судью Терезу Стокс в "некомпетентности"

Парень украинской беженки Ирины Заруцкой, на которую жестко напали в поезде легкорельсового транспорта, опубликовал новое фото с убитой девушкой на своей странице в Instagram. Под изображением он добавил эмоджи разбитого сердца. Кроме этого, Станислав Никулица сделал заявление, пишет Mirror.

Издание напоминает, что 22 августа, убийца достал карманный нож и без видимых причин нанес смертельный удар в шею девушки, пока другие пассажиры в панике садились рядом. Заруцкая погибла на месте.

Парень девушки в опубликованных видео обвинил судью Терезу Стокс в "некомпетентности". По его мнению, именно она позволила убийце Брауну выйти на свободу под залог только за семь месяцев до трагедии, несмотря на его криминальное прошлое и психические проблемы.

Известно, что сейчас прокуратура США выдвинула Брауну федеральное обвинение в убийстве в системе общественного транспорта, которое предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.

Убитая Ирина Заруцкая со своим парнем / фото: скриншот nstagram/nstanilsav

Убийство украинской беженки в США Ирины Заруцкой - новости по теме

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.

Позже появилась информация о том, что отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

