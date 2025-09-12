Убийство украинки в США: парень беженки опубликовал новые фото и сделал заявление

Главное:
- В США убили украинскую беженку Ирину Заруцкую
- Парень девушки обвиняет судью Терезу Стокс в "некомпетентности"
Парень украинской беженки Ирины Заруцкой, на которую жестко напали в поезде легкорельсового транспорта, опубликовал новое фото с убитой девушкой на своей странице в Instagram. Под изображением он добавил эмоджи разбитого сердца. Кроме этого, Станислав Никулица сделал заявление, пишет Mirror.
Издание напоминает, что 22 августа, убийца достал карманный нож и без видимых причин нанес смертельный удар в шею девушки, пока другие пассажиры в панике садились рядом. Заруцкая погибла на месте.
Парень девушки в опубликованных видео обвинил судью Терезу Стокс в "некомпетентности". По его мнению, именно она позволила убийце Брауну выйти на свободу под залог только за семь месяцев до трагедии, несмотря на его криминальное прошлое и психические проблемы.
Известно, что сейчас прокуратура США выдвинула Брауну федеральное обвинение в убийстве в системе общественного транспорта, которое предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь.
Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.
Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Такого наказания требует сам президент США Дональд Трамп.
Позже появилась информация о том, что отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.
