Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

Станиславу Заруцкому еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд.

Станислав Заруцкий не смог провести дочь в последний путь / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.zarutska

В США убили молодую беженку из Украины

Отец погибшей не смог приехать на похороны

В убийстве подозревают 34-летнего американца

В США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В убийстве девушки подозревают бездомного Декарлоса Брауна-младшего. Отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Как пишет Daily Mail, Станислав Заруцкий был "опустошен", поскольку не смог попрощаться со своей дочерью.

Станислав и Ирина Заруцкие / Фото: соцсети

Что известно об Ирине Заруцкой

Ирина эмигрировала в США с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. Отец Станислав остался в Украине, поскольку ему еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд за границу.

До полномасштабной войны Станислав работал строителем, а мать в Украине была домохозяйкой и увлекалась рукоделием и вязанием крючком.

В некрологе Ирины говорится, что она была "одаренной и страстной художницей". Девушка закончила в Киеве профессиональный колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация".

Ирина вместе с семьей бежала в США от войны / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Ирина очень любила животных, часто ухаживала за любимцами соседей и мечтала стать ветеринарным врачом. Также она за очень короткое время овладела английским языком и хорошо им владела.

Ирина Заруцкая / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Девушка работала в магазине одежды и в пиццерии, а также была моделью и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.

Ирина Заруцкая работала моделью / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

У Ирины остались родители Анна и Станислав, сестра Валерия, брат Богдан и возлюбленный Стас Никулиця.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения - ее жестоко зарезали в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Мужчине инкриминируют умышленное убийство первой степени.

Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство Ирины Заруцкой и назвал подозреваемого "животным, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины". Он также требует смертной казни для убийцы.

Сам Декарлос Браун признался в причинах нападения своей сестре. Он заявил, что девушка "читала его мысли".

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца.

29 июня в Германии нашли мертвой 32-летнюю гражданку Украины и ее малолетнюю дочь (возраст 1 год и 7 месяцев). В убийстве признался украинский подросток. Убийство произошло в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

В Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

