Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 10:12
653
Станиславу Заруцкому еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд.
Ирина Заруцкая
Станислав Заруцкий не смог провести дочь в последний путь / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.zarutska

Кратко:

  • В США убили молодую беженку из Украины
  • Отец погибшей не смог приехать на похороны
  • В убийстве подозревают 34-летнего американца

В США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В убийстве девушки подозревают бездомного Декарлоса Брауна-младшего. Отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.

Как пишет Daily Mail, Станислав Заруцкий был "опустошен", поскольку не смог попрощаться со своей дочерью.

видео дня
Станислав и Ирина Заруцкие
Станислав и Ирина Заруцкие / Фото: соцсети

Что известно об Ирине Заруцкой

Ирина эмигрировала в США с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. Отец Станислав остался в Украине, поскольку ему еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд за границу.

До полномасштабной войны Станислав работал строителем, а мать в Украине была домохозяйкой и увлекалась рукоделием и вязанием крючком.

В некрологе Ирины говорится, что она была "одаренной и страстной художницей". Девушка закончила в Киеве профессиональный колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация".

Ирина Заруцкая
Ирина вместе с семьей бежала в США от войны / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Ирина очень любила животных, часто ухаживала за любимцами соседей и мечтала стать ветеринарным врачом. Также она за очень короткое время овладела английским языком и хорошо им владела.

Ирина Заруцкая
Ирина Заруцкая / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Девушка работала в магазине одежды и в пиццерии, а также была моделью и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.

Ирина Заруцкая работала моделью
Ирина Заруцкая работала моделью / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

У Ирины остались родители Анна и Станислав, сестра Валерия, брат Богдан и возлюбленный Стас Никулиця.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения - ее жестоко зарезали в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.

Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Мужчине инкриминируют умышленное убийство первой степени.

Декарлос Браун
Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство Ирины Заруцкой и назвал подозреваемого "животным, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины". Он также требует смертной казни для убийцы.

Сам Декарлос Браун признался в причинах нападения своей сестре. Он заявил, что девушка "читала его мысли".

Убийства украинцев за границей

Как писал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца.

29 июня в Германии нашли мертвой 32-летнюю гражданку Украины и ее малолетнюю дочь (возраст 1 год и 7 месяцев). В убийстве признался украинский подросток. Убийство произошло в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

В Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США новости Украины убийство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:42Украина
Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:19Синоптик
Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

Последние новости

10:42

РФ ударила ракетами по жилому сектору на Сумщине, есть раненые и погибшие

10:32

Цена подскочит на 10%: осенью стоимость базового продукта неожиданно возрастет

10:19

Температура упадет до +7: где в Украине резко похолодает и пойдут дожди

10:12

Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

10:09

Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
09:35

Штурмы не утихают: РФ подбирается к важному городу в Донецкой области

09:23

Впереди немного: стали известны подробности состояния тяжело больной Симоньян

09:11

Можно ли ламинировать документы в Украине в 2025 году: важное разъяснение

09:10

"Увидим настоящие разрушения войны": принц Гарри неожиданно приехал в Киев

Реклама
09:05

Банки будут знать все: что изменит новый закон о кредитных историях

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 сентября: Ракам - быть свободными, Львам - удача

08:24

Германия хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат: к чему готовится Берлин

08:17

Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

08:10

Как Путин допустил важную ошибку для РФмнение

07:37

В Сумах прогремели взрывы, вспыхнул сильный пожар: что известноВидео

07:10

Где две ошибки на картинках: надо иметь "ум гения", чтобы их заметить за 5 секунд

06:49

Польша закрыла границу с Беларусью: в чем причинаВидео

06:10

Чем Украина будет помогать Польше?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинках с женщиной в офисе за 15 секунд

05:26

Зачем класть лимон с зубной пастой в стиральную машину: необычный лайфхак

Реклама
04:30

К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

04:21

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

04:09

Все вернулось после тысяч лет: то, что скрывалось на дне Днепра, удивит многихВидео

03:40

Важно воспользоваться моментом: четырем знакам зодиака улыбнется удача

02:31

НАТО готовит военный ответ на атаку дронов на Польшу - Bloomberg

02:30

Какие растения нельзя обрезать в сентябре, если хотите увидеть цветы весной: список

01:20

Возможно "ошибка": Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу

01:03

Пролетел самолет и прогремел взрыв: на Волыни случайно упала ракета, разрушен домВидео

00:48

Как легко удалить мутность фар: простой лайфхак для яркого света без химииВидео

11 сентября, четверг
23:56

"Дальнобойный" ответ на обстрелы: Украина получит доступ к новым ракетам

22:56

Ошибка, которая может стоить роз: чего нельзя делать с цветами в сентябреВидео

22:55

Еще один актер-военный погиб на фронте

22:32

"Он должен понять": в Польше жестко обратились к Трампу после атаки дронов РФ

21:33

"Украинский Месси": как юный украинец принес Барселоне первый титул ЧМВидео

21:09

Зеленский встретился с Келлогом в Киеве - раскрыты ключевые темы переговоров

20:47

Почему в отелях люди быстрее засыпают: раскрыты неожиданные секреты

20:35

Влупит +9 и будут лить грозовые дожди: какие регионы накроет холодина

20:27

Гуляли под одним зонтом: Арестовича и россиянку Собчак "поймали" в ЛондонеВидео

20:02

Украина и МВФ согласовывают новый пакет: что может измениться в финансировании

19:43

Внесли 20 миллионов залога: экс-глава МСЭК Хмельницкой области Крупа вышла из-под стражи

Реклама
19:43

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлероммнение

19:35

Можно ли каждый день мыть голову: специалист рассказала о распространенной ошибке

19:12

"РФ набралась смелости": в ЕС назвали окончательную дату завершения войны в Украине

19:10

Военные уроки для НАТО: Украина будет учить поляков сбивать дроны - Reuters

18:53

Назван объект, который РФ хотела уничтожить в Польше: он связан с Украиной

18:34

Польша перебрасывает 40 тысяч военных на границу с РФ и Беларусью - что произошло

18:01

Рекордные изменения: украинцам рассказали, что будет с ценами на хлеб до конца года

18:01

"У нас работает мультисистема": Зеленский раскрыл тактику отражения атаки дронов РФ

17:58

Гора сосисок в тесте за 30 минут: разметают за минуту

17:43

Гривна неожиданно потеряла позиции: курс евро и доллара вырастет уже 12 сентября

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять