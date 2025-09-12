Не пустили за границу: отец убитой в США украинки не смог проститься с дочерью

Кратко:
В США трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В убийстве девушки подозревают бездомного Декарлоса Брауна-младшего. Отец погибшей Станислав Заруцкий, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд за границу для мужчин призывного возраста.
Как пишет Daily Mail, Станислав Заруцкий был "опустошен", поскольку не смог попрощаться со своей дочерью.
Что известно об Ирине Заруцкой
Ирина эмигрировала в США с матерью Анной, братом Богданом и сестрой Валерией. Отец Станислав остался в Украине, поскольку ему еще не исполнилось 60 лет, и для него действует запрет на выезд за границу.
До полномасштабной войны Станислав работал строителем, а мать в Украине была домохозяйкой и увлекалась рукоделием и вязанием крючком.
В некрологе Ирины говорится, что она была "одаренной и страстной художницей". Девушка закончила в Киеве профессиональный колледж "Синергия" по специальности "Искусство и реставрация".
Ирина очень любила животных, часто ухаживала за любимцами соседей и мечтала стать ветеринарным врачом. Также она за очень короткое время овладела английским языком и хорошо им владела.
Девушка работала в магазине одежды и в пиццерии, а также была моделью и сотрудничала с фотографом и визажистом Ульяной Козловской.
У Ирины остались родители Анна и Станислав, сестра Валерия, брат Богдан и возлюбленный Стас Никулиця.
Что известно об убийстве Ирины Заруцкой
Как писал Главред, вечером 22 августа в США нашли мертвой девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках новой жизни. 23-летняя Ирина Заруцкая стала жертвой кровавого нападения - ее жестоко зарезали в пригородном поезде South End в Шарлотте в штате Северная Каролина.
Подозреваемому в убийстве 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, который напал на украинку, грозит смертная казнь. Мужчине инкриминируют умышленное убийство первой степени.
Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство Ирины Заруцкой и назвал подозреваемого "животным, которое жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины". Он также требует смертной казни для убийцы.
Сам Декарлос Браун признался в причинах нападения своей сестре. Он заявил, что девушка "читала его мысли".
Убийства украинцев за границей
Как писал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца.
29 июня в Германии нашли мертвой 32-летнюю гражданку Украины и ее малолетнюю дочь (возраст 1 год и 7 месяцев). В убийстве признался украинский подросток. Убийство произошло в городе Дорстен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
В Хаасроде (Бельгия) была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь.
