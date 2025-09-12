Укр
Читать на украинском
"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

Ангелина Подвысоцкая
12 сентября 2025, 04:21
Мама подозреваемого в убийстве учителя рассказала об издательстве.
Почему бывший учитель убил школьников на Винничине / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Укрины

Что известно:

  • В Винницкой области бывший учитель убил школьников
  • Мать задержанного заявляет, что её сына довели

В Винницкой области молодой учитель физкультуры зарезал школьников. Жестокое убийство двух детей произошло в Шаргороде. Мать подозреваемого впервые рассказала о том, что именно спровоцировало её сына. Об этом сообщает ТСН.ua.

Мать 23-летнего Алексея Пономарева Оксана утверждает, что эти школьники якобы довели её сына. В то же время она понимает, что Алексей не имел права отнимать жизнь детей.

"Мой сын сделал нехорошо. Я знаю, что он не имел права отнимать жизнь. Эти дети срывали уроки, один из них садился на подоконник и делал то, что хотел. Кроме того, этот ученик приставал к девочке, Алексей останавливал эти его действия. Ученик пожаловался своей матери и та прибежала выяснять ситуацию. Алексей написал в дневник замечание, а мать парня накричала, мол, зачем ты пишешь в дневник замечания", — рассказывает о начале конфликта Оксана.

Женщина утверждает, что её сын хотел уволиться еще накануне нового года, однако его уговорили остаться из-за дефицита учителей. После этого началась настоящая травля Алексея, после чего он все же уволился.

"К нему приходили домой, стучали ему в дверь и затем убегали, писали ему оскорбительные сообщения. Это была целая "шайка", которая всем этим занималась ... Был случай в укрытии во время воздушной тревоги. Этот Николай Б., который, несмотря на то, что был учеником, был ростом, как мой сын, так вот, он подошел к Алексею и толкнул его в грудную клетку. Мой сын сделал ему замечание, призывая не срывать урок. Попросил его сесть, потому что еще не закончился урок. А тот говорит: "А что ты мне сделаешь?". Мой сын взял его за локоть и за затылок, подержал его три секунды и отпустил. Ученик понял, что перед другими школьниками не получилось похвалиться и расплакался. После этого побежал к маме, которая работает в школьной столовой, рассказал ей. Мать вызвала "скорую", полицию. Парень рассказал, что его учитель душил. Алексей ответил, что больше не хочет работать с этими детьми. И, подчеркиваю, написал заявление на увольнение по собственному желанию", - утверждает мама подозреваемого.

Однако даже после увольнения травля не прекратилась. По словам Оксаны, её сыну продолжили звонить и угрожать. Издеваться начали и над меньшим сыном женщины. В этом якобы был замешан один из убитых учеников.

"Теперь уже покойный ученик Владик Б. в прошлом году начал избивать моего младшего сына по голове. Бил, обижал всякий раз, когда ехали в автобусе в школу. Младший сын терпел, а впоследствии к избиению подключилось все это "кодло" ... Буквально во вторник на сына снова напали, били по голове. Этот Владик Б. напал первым, а девочка Юля все снимала на телефон. Когда я узнала об этом, то позвонила мужу, рассказала ему. Рядом с мужем был Алексей, который все это услышал…", — рассказывает Оксана.

После избиения у мальчика начала очень болеть голова. Ребенок даже не мог рассказать, что с ним произошло, он только плакал. Оксана считает, что это стало последней каплей для Алексея.

"Алексей показал младшему сыну фотографии учеников, которые у него были, школьный архив. Младший сын указал на обидчиков. Алексей всю ночь не спал из-за всего этого. Очевидно, это была последняя капля во всем этом… Утром мы пошли по делам, мы держим скот, не заметили, как Алексей ушел… Потом он, Алексей, позвонил моему мужу и сказал: "Все очень плохо…" - призналась женщина.

Оксана убеждена в том, что её сына довели, несмотря на то, что он всегда был хорошим человеком.

"Он очень порядочный человек и сдержанный. Всегда готов прийти на помощь, если в ней кто-то нуждался. Его довели. Я даже не знаю, вышел ли он сейчас из состояния аффекта… Он просто дрожал из-за всего этого…", - утверждает Оксана.

Стоит отметить, что 11 сентября суд избрал меру пресечения Алексею Пономареву - заключение под стражу.

Как ранее сообщал Главред, в марте этого года в Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста. 53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.

Также в мае этого года под Киевом мужчина расстрелял людей и скрылся. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию нападавшего. Позже стало известно, что стало причиной стрельбы под Киевом.

