Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

Украинка Алина Ядчишина, сейчас живущая с дочерью в норвежском городе Буде, рассказала о школьных заданиях, которые получает её ребёнок — и была шокирована их уровнем.
По её словам, задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения из детского сада или начальной школы в Украине. Впечатлениями женщина поделилась в своем TikTok.
Например, детям предлагают раскрасить предметы в соответствующие цвета — солнце жёлтым, грушу — зелёным, яблоко — красным.
Другое задание: выбрать ложное утверждение, например — "собака может лаять, нюхать, есть, но не может считать".
Алина отметила, что удивлена тем, насколько лёгкие задания задают детям такого возраста.
В комментариях люди поддерживают тезис, что хотя такие упражнения в Норвегии могут показаться очень простыми, это не обязательно минус — методы обучения и подход к образованию сильно различаются:
- В младших группах детского сада в Украине тоже задают такие задания;
- У норвежских детей стабильная психика и меньше стресса, несмотря на "простую" учебу;
- Дети с удовольствием ходят в школу;
- Не всегда полезно, когда уже с первого класса ребёнка заставляют читать целую страницу;
- Такая мягкая нагрузка лучше сохраняет интерес и здоровье учеников и родителей.
В Украине растет число "минирований" школ: что говорят эксперты
С начала года в Украине значительно возросло число ложных сообщений о минировании школ и других учебных заведений. Как сообщили в Национальной полиции, в 2025 года таких инцидентов зафиксировано вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.
По мнению специалистов, такой рост указывает на то, что многие подростки и дети не понимают всей серьезности подобных поступков. Для них это зачастую просто способ развлечься, привлечь к себе внимание, поучаствовать в интернет-флешмобе или продемонстрировать дерзость, не задумываясь о юридических и моральных последствиях.
Ранее сообщалось о громком скандале в киевской школе. Ювенальные полицейские уже проводят проверку по факту инцидента во время школьного спектакля.
Напомним, ранее Главредчем отличается тюрьма в Норвегии. Многие не понимают, что в Норвегии с тюрьмой, ведь она совершенно не похожа на учреждение, где люди отбывают наказание.
О персоне: Алина Ядчишина
Вместе с семьей проживала в Харькове, а после начала полномасштабного российского вторжения выехала в Норвегию. Училась в ХНМУ (Харьковский Национальный Медицинский Университет). Работала в Учебном центре эстетической косметологии. Женщина ведет страницы в соцсетях, где делится впечатлениями о жизни в Норвегии.
