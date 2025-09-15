Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

Задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения из детского сада или начальной школы.

Алина Ядчишина рассказала о требованиях в норвежских школах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения из детского сада

Детям предлагают раскрасить предметы в соответствующие цвета

Украинка Алина Ядчишина, сейчас живущая с дочерью в норвежском городе Буде, рассказала о школьных заданиях, которые получает её ребёнок — и была шокирована их уровнем.

По её словам, задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения из детского сада или начальной школы в Украине. Впечатлениями женщина поделилась в своем TikTok.

Например, детям предлагают раскрасить предметы в соответствующие цвета — солнце жёлтым, грушу — зелёным, яблоко — красным.

Другое задание: выбрать ложное утверждение, например — "собака может лаять, нюхать, есть, но не может считать".

Алина отметила, что удивлена тем, насколько лёгкие задания задают детям такого возраста.

В комментариях люди поддерживают тезис, что хотя такие упражнения в Норвегии могут показаться очень простыми, это не обязательно минус — методы обучения и подход к образованию сильно различаются:

В младших группах детского сада в Украине тоже задают такие задания;

У норвежских детей стабильная психика и меньше стресса, несмотря на "простую" учебу;

Дети с удовольствием ходят в школу;

Не всегда полезно, когда уже с первого класса ребёнка заставляют читать целую страницу;

Такая мягкая нагрузка лучше сохраняет интерес и здоровье учеников и родителей.

О персоне: Алина Ядчишина Вместе с семьей проживала в Харькове, а после начала полномасштабного российского вторжения выехала в Норвегию. Училась в ХНМУ (Харьковский Национальный Медицинский Университет). Работала в Учебном центре эстетической косметологии. Женщина ведет страницы в соцсетях, где делится впечатлениями о жизни в Норвегии.

