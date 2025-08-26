Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

Вы узнаете:
- Почему в Норвегии не совсем типичные тюрьмы
- Чем отличаются норвежские тюрьмы
Тюрьмы в большинстве стран мира выглядят довольно мрачно и строго, чего не скажешь об исправительных заведениях в Норвегии. Большинство людей даже не понимают, почему в Норвегии такие тюрьмы.
Главред узнал, что дело в самом подходе страны к заключенным. Об этом Радио Свобода рассказал директор одной из тюрем Норвегии Эйвин Алнес. По его словам пенитенциарная система страны построена на основе так называемого принципа "нормальности".
"Мы считаем, что лишение свободы - это и есть наказание, а вот непосредственное пребывание в тюрьме должно быть приближенным к обычным условиям. Заключенные имеют такие же права, как и незаключенные: право на обучение, право на медицинскую помощь, право на труд и так далее", - пояснил он.
Именно поэтому Норвегия входит в список, в каких странах самые крутые тюрьмы. И такой подход к лишению свободы привел к довольно низкому уровню преступности в стране.
Как выглядят норвежские тюрьмы
В Норвегии тюрьмы есть как и закрытого типа, так и открытого - без высокой ограды и колючей проволоки. Одна из лучших тюрем занимает весь остров Бастой, неформальное название которого "остров свободы". Там арестованные живут в коттеджах и могут свободно передвигаться.
В то же время основной их обязанностью является труд. Заключенным дают возможность работать в различных сферах и даже часто организуют им прохождение курсов для освоения новых профессий.
Читайте также:
- Что получится, если заморозить кефир: блогер показала неожиданный результат
- "Кладбище не для того": обязательно ли нести завтрак на 2-й день после похорон на могилу
- По вкусу не отличить от свежих: как правильно заморозить помидоры на зиму: как правильно заморозить помидоры на зиму
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред