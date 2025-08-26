Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

Многие не понимают, что в Норвегии с тюрьмой, ведь она совершенно не похожа на учреждение, где люди отбывают наказание.

https://glavred.info/life/mozhno-pereputat-s-kurortom-chem-otlichaetsya-tyurma-v-norvegii-10692563.html Ссылка скопирована

В какой стране самая крутая тюрьма / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Почему в Норвегии не совсем типичные тюрьмы

Чем отличаются норвежские тюрьмы

Тюрьмы в большинстве стран мира выглядят довольно мрачно и строго, чего не скажешь об исправительных заведениях в Норвегии. Большинство людей даже не понимают, почему в Норвегии такие тюрьмы.

Главред узнал, что дело в самом подходе страны к заключенным. Об этом Радио Свобода рассказал директор одной из тюрем Норвегии Эйвин Алнес. По его словам пенитенциарная система страны построена на основе так называемого принципа "нормальности".

видео дня

"Мы считаем, что лишение свободы - это и есть наказание, а вот непосредственное пребывание в тюрьме должно быть приближенным к обычным условиям. Заключенные имеют такие же права, как и незаключенные: право на обучение, право на медицинскую помощь, право на труд и так далее", - пояснил он.

Именно поэтому Норвегия входит в список, в каких странах самые крутые тюрьмы. И такой подход к лишению свободы привел к довольно низкому уровню преступности в стране.

Как выглядят норвежские тюрьмы

В Норвегии тюрьмы есть как и закрытого типа, так и открытого - без высокой ограды и колючей проволоки. Одна из лучших тюрем занимает весь остров Бастой, неформальное название которого "остров свободы". Там арестованные живут в коттеджах и могут свободно передвигаться.

В то же время основной их обязанностью является труд. Заключенным дают возможность работать в различных сферах и даже часто организуют им прохождение курсов для освоения новых профессий.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред