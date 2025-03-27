Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

Вы узнаете:
- Где в Норвегии не хоронят людей
- Почему в Норвегии существует формальный запрет на смерть
В размышлениях, в каком мире запрещено умирать, большинство скорее всего подумает о загробной жизни, однако на самом деле на Земле есть такие места, где смерть более чем нежелательна.
Главред узнал, что на норвежском острове Лонгйир в архипелаге Шпицберген хоть и нет закона, который бы запрещал смерть, но там действует определенное правило. Как пишет Medium, из-за того, что это небольшое поселение живет в суровых арктических условиях, где почва почти не размораживается, тела умерших не разлагаются, а это создает риск распространения инфекций.
Поэтому уже более 70 лет здесь не проводят захоронений. Если человек неизлечимо болен или находится в критическом состоянии, его транспортируют на материковую часть Норвегии, где он может провести свои последние дни.
Кроме этого, в Лонгйире существуют строгие ограничения в отношении рождений. В этом арктическом поселении беременным женщинам рекомендуют выезжать в больницы на континенте перед родами.
Заметим, что в другом уголке Норвегии также есть необычное правило. Речь идет о Шпицбергене, где запрещено заводить домашних кошек для защиты местной фауны.
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