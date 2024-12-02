Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: есть ли опасность - Forbes

Ранее ученые оценивали шанс столкновения астероида с Землей в 2028 году как один к 11 000.

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К Земле приближается астероид / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

В среду астероид приблизится на расстояние 2,2 миллиона километров

Астероид был обнаружен в 2020 году

Астероид, размеры которого сравнивают с Эмпайр-Стейт-Билдинг, пролетит вблизи Земли в среду, 4 декабря 2024 года. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, подобное приближение крупного астероида к нашей планете происходит примерно раз в год, но в этот раз угрозы столкновения нет. Астероид длиной 450 метров достигнет максимально близкой к Земле точки в среду в 7:27 по киевскому времени, приблизившись на расстояние 2,2 миллиона километров. Это почти в 5,7 раз дальше, чем Луна, пишет Главред.

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Объекты, которые приближаются на расстояние до 7,4 миллиона километров и имеют размер более 676 килограммов, классифицируются NASA как "потенциально опасные". В случае столкновения они могут вызвать значительный региональный ущерб.

"Астероид под названием 2020 XR был обнаружен телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 2 на Гавайях 4 декабря 2020 года. Проект Pan-STARRS предназначен для обнаружения околоземных объектов, которые могут угрожать Земле", - говорится в статье.

Что известно о 2020 XR

Астероид 2020 XR относится к классу объектов Аполлонов, названных в честь астероида 1862 Аполлон. Они имеют орбиты, которые превышают орбиту Земли вокруг Солнца и пересекают ее.

Хотя сейчас 2020 XR не представляет угрозы, в прошлом ученые оценивали шанс его столкновения с Землей в 2028 году как один к 11 000.

Кстати, также рассказывалось о том, что ученые обнаружили странную планету в шесть раз больше по размерам Земли. Считается, что TOI-5005 b образовалась путем аккреции ядра.

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