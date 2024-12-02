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Астероид размером с небоскреб приближается к Земле: есть ли опасность - Forbes

Даяна Швец
2 декабря 2024, 11:06
178
Ранее ученые оценивали шанс столкновения астероида с Землей в 2028 году как один к 11 000.
Астероид
К Земле приближается астероид / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В среду астероид приблизится на расстояние 2,2 миллиона километров
  • Астероид был обнаружен в 2020 году

Астероид, размеры которого сравнивают с Эмпайр-Стейт-Билдинг, пролетит вблизи Земли в среду, 4 декабря 2024 года. Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, подобное приближение крупного астероида к нашей планете происходит примерно раз в год, но в этот раз угрозы столкновения нет. Астероид длиной 450 метров достигнет максимально близкой к Земле точки в среду в 7:27 по киевскому времени, приблизившись на расстояние 2,2 миллиона километров. Это почти в 5,7 раз дальше, чем Луна, пишет Главред.

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Объекты, которые приближаются на расстояние до 7,4 миллиона километров и имеют размер более 676 килограммов, классифицируются NASA как "потенциально опасные". В случае столкновения они могут вызвать значительный региональный ущерб.

"Астероид под названием 2020 XR был обнаружен телескопом Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System 2 на Гавайях 4 декабря 2020 года. Проект Pan-STARRS предназначен для обнаружения околоземных объектов, которые могут угрожать Земле", - говорится в статье.

Что известно о 2020 XR

Астероид 2020 XR относится к классу объектов Аполлонов, названных в честь астероида 1862 Аполлон. Они имеют орбиты, которые превышают орбиту Земли вокруг Солнца и пересекают ее.

Хотя сейчас 2020 XR не представляет угрозы, в прошлом ученые оценивали шанс его столкновения с Землей в 2028 году как один к 11 000.

Кстати, также рассказывалось о том, что ученые обнаружили странную планету в шесть раз больше по размерам Земли. Считается, что TOI-5005 b образовалась путем аккреции ядра.

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Космическая миссия NASA "Psyche" для исследования астероида Психея

Астероид 16 Психея был подан в рамках конкурса предложений для космической программы "Discovery", который проводился в феврале 2015 года. 30 сентября 2015 года он вошел как полуфиналист для миссии № 13 по программе "Discovery", и получил 3 миллиона долларов США на дальнейшую разработку концепции, отмечает Википедия.

Уже 4 января 2017 года миссия была объявлена победительницей.

Запуск космического аппарата первоначально был запланирован на август 2022 года. Но в октябре 2022 года NASA сообщило, что он состоится в период с 5 по 25 октября 2023 года. Причиной стала неготовность наземного оборудования, что сделало невозможным выполнение всех надлежащих проверок и тестов.

Запуск успешно осуществлен 13 октября 2023 года ракетой Falcon Heavy компании SpaceX.

Целью миссии является полет к 253-километровому астероиду 16 Психея, отличающемуся повышенным содержанием металлов.

Многие ученые подозревают, что он представляет собой обломок ядра протопланеты, разрушившейся на заре существования Солнечной системы. Космический аппарат "Психея" должен проверить это предположение.

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