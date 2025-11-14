Укр
В Раде предлагают запретить выезд за границу части украинцев - что известно

Руслана Заклинская
14 ноября 2025, 21:05обновлено 14 ноября, 21:41
Парламент зарегистрировал законопроект, который запретит выезд за границу нарушителям правил воинского учета.
Выезд за границу украинцев / Коллаж: Главред, фото: ГПСУ

Коротко:

  • В Раде зарегистрировали законопроект №14210 об ограничении выезда
  • Ограничения будут касаться нарушителей воинского учета с льготным бронированием
  • Работники по стандартной процедуре смогут выезжать по стандартной процедуре

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14210, который может существенно изменить правила выезда украинцев за границу в период военного положения. Документ предлагает расширить перечень оснований для временного ограничения выезда граждан Украины. Инициатива появилась 14 ноября на сайте парламента.

Авторы законодательного предложения - пять народных депутатов из разных фракций:

  • Ирина Фриз ("Европейская солидарность")
  • Юрий Мысягин ("Слуга народа")
  • Дмитрий Припутень ("Слуга народа")
  • Роман Костенко ("Голос")
  • Соломия Бобровская ("Голос")

Несмотря на регистрацию документа, его полный текст и пояснительную записку пока не обнародовали.

Кому могут запретить выезд

Нардеп Ирина Фриз объяснила, что новый законопроект №14210 направлен не на запрет выезда всем забронированным, а исключительно на ограничение выезда для тех, кто нарушил правила воинского учета и получил льготное бронирование. По ее словам, выезд предлагают запретить украинцам, которые не обновили вовремя свои данные, но получили льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

"Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются гарантированы государством на период бронирования", - подчеркнула депутат.

Выезд за границу украинцев - новости по теме

Как сообщал Главред, в августе правительство обновило правила пересечения границы. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что мужчины 18-22 лет смогут свободно выезжать из Украины и возвращаться во время военного положения.

Также экономист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий предположил, что в будущем возрастной предел могут поднять до 25 лет. Он пояснил, что при длительной войне страна столкнется с нехваткой человеческих ресурсов в армии и экономике из-за низкой рождаемости и оттока населения.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский объяснил, что разрешение мужчинам 18-22 лет выезжать за границу приняли прежде всего для того, чтобы как можно больше украинских подростков заканчивали школу именно в Украине. По его словам, если бы этого не сделали, в старших классах могло бы не остаться ребят, а молодежь реже поступала бы в украинские университеты.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

