Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентов

Рецепт вкусного салата, который готовится мгновенно.

https://glavred.info/recipes/vmesto-olive-bystryy-salat-kopeyka-iz-neskolkih-ingredientov-10700729.html Ссылка скопирована

Салат Копейка - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/alionakarpiuk/

Предлагаем вам рецепт салата Копейка, который понравится занятым хозяйкам, ведь готовиться он очень быстро. Такой салат идеально подойдет к семейному ужину, а также он бюджетный и аппетитный.

Кстати, чтобы сэкономить время на приготовление салата, можно отварить морковь предварительно, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат Копейка - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

отварная морковь

колбаски

лук

маринованный огурец

майонез

сухарики круглые

Морковь очистите и нарежьте кружочками.

Колбаски и маринованный лук также нарежьте кружочками.

Луковице измельчите на мелкие кубики.

Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Можно подавать на стол, приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат Копейка:

Вас может заинтересовать:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред