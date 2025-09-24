Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентов

Предлагаем вам рецепт салата Копейка, который понравится занятым хозяйкам, ведь готовиться он очень быстро. Такой салат идеально подойдет к семейному ужину, а также он бюджетный и аппетитный.
Кстати, чтобы сэкономить время на приготовление салата, можно отварить морковь предварительно, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат Копейка - рецепт
Ингредиенты:
- отварная морковь
- колбаски
- лук
- маринованный огурец
- майонез
- сухарики круглые
Морковь очистите и нарежьте кружочками.
Колбаски и маринованный лук также нарежьте кружочками.
Луковице измельчите на мелкие кубики.
Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
Можно подавать на стол, приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат Копейка:
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
