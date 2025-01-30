Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел приехала в РФ

"Эда Йылдыз" стала большим разочарованием для украинских фанатов сериала.

https://glavred.info/starnews/zvezda-postuchis-v-moyu-dver-hande-erchel-priehala-v-rf-10635395.html Ссылка скопирована

Ханде Эрчел в рф - Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Москву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

Краткое содержание:

Ханде Эрчел прилетела в Москву на премьеру нового фильма

Актриса рассказала, что мечтает сыграть россиянку

Звезда сериала "Постучись в мою дверь", турецкая актриса Ханде Эрчел, разочаровала украинских поклонников. Артистка в рамках промо-тура нового фильма, в котором сыграла главную роль, посетила страну-оккупанта.

В столице рф прошел предпоказ романтического фильма "Оставь это ветру". На премьеру появились исполнители главных ролей - актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Об этом сообщают росСМИ.

видео дня

Это - первый визит Эрчел в россию. На красной дорожке перед показом и во время пресс-конференции она была весела, и охотно отвечала на вопросы.

Кроме обсуждения фильма актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади, так как ее заинтересовали виды столицы страны-агрессора. Также она изъявила желание сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого, а Ардуч - Раскольникова Достоевского.

Ханде Эрчел в рф - Ханде Эрчел и Барыш Ардуч прилетели в Москву / instagram.com/starhit.ru

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что россияне взбунтовались против путинистки Лолиты Милявской. Певица начала огрызаться и поучать своих обидчиков - из-за тотальной отмены концертов у нее оказалось слишком много свободного времени.

Также стало известно, что у Яниса Тиммы перед смертью были проблемы с финансами, из-за чего латвийский баскетболист брал в долг у бывшей жены - певицы Анны Седоковой.

Читайте также:

Кто такая Ханде Эрчел? Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред