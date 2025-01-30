Краткое содержание:
- Ханде Эрчел прилетела в Москву на премьеру нового фильма
- Актриса рассказала, что мечтает сыграть россиянку
Звезда сериала "Постучись в мою дверь", турецкая актриса Ханде Эрчел, разочаровала украинских поклонников. Артистка в рамках промо-тура нового фильма, в котором сыграла главную роль, посетила страну-оккупанта.
В столице рф прошел предпоказ романтического фильма "Оставь это ветру". На премьеру появились исполнители главных ролей - актеры Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Об этом сообщают росСМИ.
Это - первый визит Эрчел в россию. На красной дорожке перед показом и во время пресс-конференции она была весела, и охотно отвечала на вопросы.
Кроме обсуждения фильма актриса заявила, что хочет погулять по Красной площади, так как ее заинтересовали виды столицы страны-агрессора. Также она изъявила желание сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого, а Ардуч - Раскольникова Достоевского.
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Кто такая Ханде Эрчел?
Ханде Эрчел - турецкая актриса, модель. Известна своими ролями в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Самая молодая турецкая актриса, имеющая наибольшее количество наград (официальных и неофициальных) в турецкой индустрии и наибольшее количество поклонников в социальной сети Instagram, сообщает Википедия.
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