Исаак Виджраку восхитился "теплой" страной Россией.

Исаак Виджраку теперь везде ходит за Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Муж когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, Исаак Виджраку отсыпал комплиментов террористическому государству Россия.

Об этом сам йога-массажист написал на своей странице в Instagram. Появившись с Лорак на красной дорожке музыкального фестиваля, испанец, видимо, обрадовался настолько, что решил назвать РФ, которая убивает мирных жителей и детей - "теплой" страной.

Во время короткой фотосессии возле баннера фестиваля, один из журналистов обратился к Виджраку на его родном испанском языке. Тонкая йога-душа не выдержала скрепных почестей и Виджраку написал целый пост, посвященный стране-террористу.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

"В России тоже говорят на испанском. Не впервые удивляюсь, когда слышу здесь свой язык. Они всегда продавали нам образ холодной далекой страны. Но реальность, в данном случае, превосходит вымысел", - рассыпался в комплиментах муж певицы.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

