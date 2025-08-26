Укр
Муж Лорак засыпал комплиментами террористическую Россию

Алена Кюпели
26 августа 2025, 15:20
Исаак Виджраку восхитился "теплой" страной Россией.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Исаак Виджраку теперь везде ходит за Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Муж когда-то украинской певицы Ани Лорак, которая предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-террориста РФ, Исаак Виджраку отсыпал комплиментов террористическому государству Россия.

Об этом сам йога-массажист написал на своей странице в Instagram. Появившись с Лорак на красной дорожке музыкального фестиваля, испанец, видимо, обрадовался настолько, что решил назвать РФ, которая убивает мирных жителей и детей - "теплой" страной.

Во время короткой фотосессии возле баннера фестиваля, один из журналистов обратился к Виджраку на его родном испанском языке. Тонкая йога-душа не выдержала скрепных почестей и Виджраку написал целый пост, посвященный стране-террористу.

Ани Лорак с новым мужем
Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

"В России тоже говорят на испанском. Не впервые удивляюсь, когда слышу здесь свой язык. Они всегда продавали нам образ холодной далекой страны. Но реальность, в данном случае, превосходит вымысел", - рассыпался в комплиментах муж певицы.

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

