"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

Кратко:
- Как сейчас выглядит Тилан Блондо
- Что о ней известно
Обладательница статуса "самая красивая девочка в мире" Тилан Блондо сказала "да" в Городе Любви.
Как пишет People, 25-летняя французская модель, которую Vogue Enfants в 2006 году назвал "Самой красивой девушкой в мире", вышла замуж за Бена Атталя в Париже.
Блондо поделилась несколькими моментами со свадебного дня в своих Instagram Stories, включая кадры с церемонии в мэрии, которая состоялась в 16-м округе Парижа.
В преддверии свадьбы она показала своим подписчикам, как готовится к торжеству, включая прическу и макияж. На одном селфи невеста запечатлена во время нанесения макияжа Андреей Али. На другом снимке стилист по волосам Фабио Петри завершает укладку ее элегантной прически-пучка, украшенной нежными белыми цветами.
Блондо начала свою модельную карьеру в 4 года, сотрудничая с такими крупными дизайнерскими брендами, как Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana и Hugo Boss. Она продолжает работать моделью и сотрудничает с агентством IMG Models.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что популярный украинский хореограф и участник проекта "Холостяк" Макс Чмерковский поделился важной новостью вместе со своей супругой Петой Мургатройд.
Ранее также голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что ни с кем не встречалась после расставания с Брэдом Питтом почти десять лет назад.
Вас также может заинтересовать:
- Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии
- Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело
- Стареть страшно: модель-молчунья Инна Цимбалюк сделала признание
О персоне: Тилан Блондо
Тилан Блондо - французская фотомодель и актриса.
Тилан - одна из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. Карьеру фотомодели начала в 4 года. Сотрудничала с Jean Paul Gaultier. Фотографии 10-летней Тилан, опубликованные в журнале Vogue, вызвали бурю возмущений. Журнал обвинили в растлении малолетних. В начале 2014 года, в возрасте 12 лет, Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models, работать в котором начала с 15 лет.
Была лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред