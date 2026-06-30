"Самая красивая девочка в мире" вышла замуж: как она выглядит сейчас

Тилан Блондо - французская модель, которая особенно прославилась в раннем детстве.

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Тилан Блондо - признанная красавица / Коллаж Главред, фото Instagram/thylaneblondeau

Кратко:

Как сейчас выглядит Тилан Блондо

Что о ней известно

Обладательница статуса "самая красивая девочка в мире" Тилан Блондо сказала "да" в Городе Любви.

Как пишет People, 25-летняя французская модель, которую Vogue Enfants в 2006 году назвал "Самой красивой девушкой в ​​мире", вышла замуж за Бена Атталя в Париже.

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Тилан Блондо была признана самой красивой девочкой мира / Фото Instagram/thylaneblondeau

Блондо поделилась несколькими моментами со свадебного дня в своих Instagram Stories, включая кадры с церемонии в мэрии, которая состоялась в 16-м округе Парижа.

Тилан Блондо была признана самой красивой девочкой мира / Фото Instagram/thylaneblondeau

В преддверии свадьбы она показала своим подписчикам, как готовится к торжеству, включая прическу и макияж. На одном селфи невеста запечатлена во время нанесения макияжа Андреей Али. На другом снимке стилист по волосам Фабио Петри завершает укладку ее элегантной прически-пучка, украшенной нежными белыми цветами.

Тилан Блондо была признана самой красивой девочкой мира / Фото Instagram/thylaneblondeau

Модель вышла замуж / Фото Instagram/thylaneblondeau

Блондо начала свою модельную карьеру в 4 года, сотрудничая с такими крупными дизайнерскими брендами, как Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana и Hugo Boss. Она продолжает работать моделью и сотрудничает с агентством IMG Models.

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О персоне: Тилан Блондо Тилан Блондо - французская фотомодель и актриса. Тилан - одна из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. Карьеру фотомодели начала в 4 года. Сотрудничала с Jean Paul Gaultier. Фотографии 10-летней Тилан, опубликованные в журнале Vogue, вызвали бурю возмущений. Журнал обвинили в растлении малолетних. В начале 2014 года, в возрасте 12 лет, Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models, работать в котором начала с 15 лет. Была лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear, Paul & Joe Sister и многих других.

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