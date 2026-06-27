Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

Алена Кюпели
27 июня 2026, 22:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
Пара спровоцировала слухи о помолвке в своих социальных сетях.
Сын Бэкхемов спровоцировал слухи о скорой женитьбе
Сын Бэкхемов спровоцировал слухи о скорой женитьбе / Коллаж Главред, фото Instagram/jackie.apostel

Кратко:

  • Кто девушка Бэкхема
  • Почему поползли слухи о помолвке

Сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостоль спровоцировали слухи о помолвке после того, как последняя опубликовала в Instagram подборку фотографий.

На одном из снимков 21-летний артист целует 30-летнюю певицу в щеку, на пальце которой красуется бриллиантовое кольцо.

видео дня
Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно
Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

Пара, одетая в форму сборной Бразилии, присутствовала на матче чемпионата мира по футболу между Бразилией и Шотландией в Майами.

Музыкальный продюсер подписал подборку фотографий: "Просто счастлив быть здесь".

Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно
Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

Бекхэм и Апостоль впервые были замечены вместе в июне 2024 года, а официально подтвердили свои отношения в Instagram в октябре того же года.

"Я люблю тебя", — написал музыкант над фотографией своей возлюбленной с именинным тортом.

Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно
Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

В начале этого месяца Бекхэм и Апостоль отметили двухлетнюю годовщину, поделившись трогательными поздравлениями друг другу в социальных сетях.

Между тем, девушка старше своего возлюбленного почти на 10 лет. В октябре Апостоль защищала свою и Бекхэма десятилетнюю разницу в возрасте после того, как интернет-тролли раскритиковали их роман.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Джейден Джеймс Федерлайн и Шон Престон Федерлайн — дети Бритни от бывшего мужа Кевина Федерлайна — официально дебютировали в качестве моделей на Неделе моды в Париже, приняв участие в показе мужской коллекции Vetements весна/лето 2027 26 июня.

Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно запела о своем разбитом сердце.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Дэвид Бекхэм новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:13Мир
Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

21:05Мир
Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:51Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Последние новости

23:31

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

23:16

Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

Реклама
20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

19:15

На Украину надвигается ещё более сильная жара: в каких регионах потеплеет до +40

19:10

Топливная логистика РФ входит в зону риска: Копытько о том, почему удары по НПС важнымнение

19:03

Новый раунд переговоров Украины и РФ: в Турции сделали важное заявление

18:57

Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

18:52

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

Реклама
18:41

Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

18:35

Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

18:26

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

18:11

Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструментВидео

17:59

Гороскоп уверенности: какие знаки зодиака изменят свою жизнь с 30 июня

17:39

Удары по россиянам в Крыму: в британской разведке назвали вероятные цели

17:32

Почему одни собаки плавают, а другие тонут — причина удивит многихВидео

17:13

"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решениеВидео

17:10

Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

Реклама
15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять