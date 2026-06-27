Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

Пара спровоцировала слухи о помолвке в своих социальных сетях.

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Сын Бэкхемов спровоцировал слухи о скорой женитьбе / Коллаж Главред, фото Instagram/jackie.apostel

Кратко:

Кто девушка Бэкхема

Почему поползли слухи о помолвке

Сын легендарного футболиста Дэвида Бекхэма Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостоль спровоцировали слухи о помолвке после того, как последняя опубликовала в Instagram подборку фотографий.

На одном из снимков 21-летний артист целует 30-летнюю певицу в щеку, на пальце которой красуется бриллиантовое кольцо.

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Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

Пара, одетая в форму сборной Бразилии, присутствовала на матче чемпионата мира по футболу между Бразилией и Шотландией в Майами.

Музыкальный продюсер подписал подборку фотографий: "Просто счастлив быть здесь".

Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

Бекхэм и Апостоль впервые были замечены вместе в июне 2024 года, а официально подтвердили свои отношения в Instagram в октябре того же года.

"Я люблю тебя", — написал музыкант над фотографией своей возлюбленной с именинным тортом.

Сын Бэкхемов и его девушка вместе уже давно / Фото Instagram/jackie.apostel

В начале этого месяца Бекхэм и Апостоль отметили двухлетнюю годовщину, поделившись трогательными поздравлениями друг другу в социальных сетях.

Между тем, девушка старше своего возлюбленного почти на 10 лет. В октябре Апостоль защищала свою и Бекхэма десятилетнюю разницу в возрасте после того, как интернет-тролли раскритиковали их роман.

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О персоне: Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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