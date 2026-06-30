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Анджелина Джоли сделала редкое признание о личной жизни после развода с Питтом

Алена Кюпели
30 июня 2026, 08:08
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Анджелина Джоли неожиданно заговорила о личной жизни после развода с Питтом.
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт были в браке 2 года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что сказала Анджелина Джоли
  • С кем она встречалась после развода

Голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что ни с кем не встречалась после расставания с Брэдом Питтом почти десять лет назад.

Как пишет Page Six, актриса, известная по фильму "Солт", сделала это редкое заявление о своей личной жизни в интервью Yahoo Entertainment во время продвижения своего нового фильма "Кутюр". В фильме Джоли играет американскую кинорежиссёршу, у которой диагностируют рак груди во время работы на Неделе моды в Париже.

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Её героиня, Максин Уокер, состоит в романтических отношениях с кинооператором Антоном (роль которого исполняет Луи Гаррель). Джоли сказала, что роль Максин, у которой есть дочь, заставила её понять, что можно встречаться с кем-то, не отвлекаясь на детей.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли сделала личное признание / ua.depositphotos.com

"Честно говоря, я ни с кем не встречалась с тех пор, как развелась десять лет назад", - сказала Джоли. "Поэтому я поняла, что этот аспект моей жизни не должен быть в центре внимания, если я сосредоточена на детях, на семье", - разоткровенничалась актриса.

51-летняя Джоли рассталась с 62-летним Питтом в сентябре 2016 года после двух лет брака, и бывшие пережили бурный развод, на завершение которого ушло восемь лет. У бывших осталось шестеро детей: Мэддокс, 24 года; Пакс, 22 года; Захара, 21 год; Шайло, 20 лет; и близнецы Вивьен и Нокс, 17 лет.

Теперь, когда ее дочери стали старше, Джоли рассказала изданию, что они поощряют ее не просто сосредотачиваться на том, чтобы быть их матерью.

Брэд Питт
Брэд Питт / ua.depositphotos.com

"Я думаю, что в каком-то смысле они возвращают меня к моему прежнему состоянию", - сказала Джоли. "Мое желание, чтобы у них была вся сила, открытость, мягкость, вера и свирепость, напоминает мне об этом. Я думаю, они вроде как хотят, чтобы я теперь не была просто "мамой", - добавила она.

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О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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