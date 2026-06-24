Какое авто считается самым надежным в мире: другие марки даже близко не стояли

Механик назвал автомобиль, который считает эталоном надежности.

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Рейтинг надежных автомобилей / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какую марку автомобилей механик считает самой надежной

Какие японские бренды славятся долговечностью

Многие люди при выборе автомобиля в первую очередь хотят, чтобы он был надежным, ведь это поможет сэкономить деньги на ремонте. Однако среди большого разнообразия марок трудно выбрать один вариант.

Главред решил разобраться, какая марка автомобилей считается самой надежной в мире.

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Какой подержанный автомобиль стоит покупать

Механик Джеймс Гудхендт назвал марку автомобиля, которую он считает самой надежной в мире. По его мнению, это Honda, пишет Auto Swiat.

"Если ваш бюджет позволяет, покупайте японскую машину. Желательно Honda. Они действительно лучшие автомобильные инженеры в мире. Если бы все ездили на Honda, я бы остался без работы", — сказал он.

Почему стоит покупать автомобили Honda

Механик отметил, что, как правило, даже с пробегом более 320 000 км в автомобиле нет никаких признаков механического износа. В частности, двигатель работает плавно, тихо и не требует регулярного ремонта.

"Двигатель настолько тихий, что невозможно понять, работает ли он вообще, а этот автомобиль уже преодолел расстояние, достаточное, чтобы добраться до Луны", — добавил он.

Какие марки автомобилей также считаются надежными

По словам механика, не менее надежными автомобилями являются Toyota, Lexus и Mazda, ведь все эти производители разделяют японскую философию долговечности.

Этот подход отличается тем, что простота и надежность преобладают над технологическими инновациями. Хотя это может сделать новые модели устаревшими по сравнению с конкурентами — японцы не хотят внедрять в свои автомобили ничего, в чем они не уверены.

Топ-5 самых надежных автомобилей в мире – видео:

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