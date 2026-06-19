Секрет логотипа Mercedes-Benz: что на самом деле на нем изображено

История бренда Mercedes-Benz делает его логотип одним из самых загадочных в мире.

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Что означает логотип Mercedes-Benz / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему Mercedes-Benz получил именно такое название

Какое значение имеет трехлучевая звезда бренда

Логотип — это не просто значок на капоте автомобиля. Он несет в себе уникальную историю, философию и маркетинговую стратегию бренда. Кроме того, логотип является символом узнаваемости среди людей со всего мира и формирует престиж компании.

Главред решил разобраться, что означает логотип Mercedes-Benz.

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Как появилось название Mercedes-Benz

В конце XIX века Эмиль Йеллинек, предприниматель, дипломат и австрийский консул, увидел потенциал в автомобилях Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG).

Он не просто инвестировал в компанию, но и принимал активное участие в продажах. Чтобы привлечь внимание к продукции завода, он использовал имя своей дочери — Мерседес Йеллинек.

Уже в 1901 году автомобили под названием Mercedes начали появляться на рынке, а к 1902 году торговая марка Mercedes была официально зарегистрирована.

В 1926 году произошло слияние компаний DMG и Benz & Cie, а новый бренд получил двойное название — Mercedes-Benz.

Что означает звезда на логотипе Mercedes-Benz

Как пишет "Автопилот", согласно официальной версии, три луча звезды на логотипе Mercedes-Benz символизируют господство компании в трех сферах: на земле, в воздухе и на воде.

Это отсылка к деятельности Готтлиба Даймлера, одного из основателей компании, который производил не только автомобили, но и двигатели для самолетов и кораблей.

Скрытый символизм логотипа Mercedes-Benz

Существуют и другие интерпретации символики звезды Mercedes-Benz. Некоторые исследователи считают, что три луча отражают три основные ценности компании: надежность, безопасность и комфорт.

В то же время другие видят в ней символ единства, где три луча символизируют сотрудников, клиентов и акционеров компании.

Кроме того, существует легенда, что идея логотипа пришла к основателю компании во сне. Он якобы увидел звезду, сиявшую над его домом, и воспринял это как добрый знак. С тех пор звезда стала не только символом компании, но и своеобразным оберегом.

История бренда Mercedes-Benz – видео:

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