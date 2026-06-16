Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всем

Вы узнаете:
- Почему красный значок Honda есть не на всех автомобилях этой марки
- Каким будет новый логотип Honda
В мире существует множество автомобильных марок, которые имеют уникальные и узнаваемые логотипы. В частности, особое внимание привлекает красный значок Honda, ведь его устанавливают не на все автомобили бренда.
Главред решил разобраться, что означает красный логотип Honda.
Когда появился красный логотип Honda
Основная причина использования красного значка Honda связана с историей марки. В частности, в 2001 году Honda создала собственный уникальный оттенок красного цвета, известный как Honda Red, пишет SlashGear.
В частности, этот цвет символизирует гоночный дух компании, берущий свое начало еще с 1964 года, когда Соичиро Хонда, основатель компании, выпустил первый легковой автомобиль Honda S500 в красном цвете, несмотря на действовавший тогда запрет на использование красного цвета для гражданских автомобилей.
На какие автомобили устанавливают красный логотип Honda
Красный логотип используется исключительно на спортивных моделях Type-R, таких как Honda Civic Type-R.
Дизайн логотипа состоит из серебряной буквы "H" на красном фоне. Именно это намекает на победу Honda RA272 в Формуле-1 в 1965 году.
Honda меняет свой логотип
В январе 2026 года Honda объявила о новом логотипе для всех своих моделей, начиная с 2027 года.
Текущий логотип Honda — это буква "H", окруженная квадратным контуром. В то же время новый логотип будет состоять из буквы "H" без рамки вокруг нее.
Какими были логотипы Honda – видео:
Читайте также:
- Справятся только самые внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщиком
- Почему не стоит покупать авто с небольшим пробегом: продавцы обычно молчат
- Мало кто задумывается: может ли зарядка телефона в авто "убить" аккумулятор
Об источнике: SlashGear
SlashGear — это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред