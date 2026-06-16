Что на самом деле означает логотип Honda: скрытый смысл, известный не всем

Логотип — это нечто большее, чем просто стильный символ на капоте автомобиля.

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Почему логотип Honda бывает разным / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему красный значок Honda есть не на всех автомобилях этой марки

Каким будет новый логотип Honda

В мире существует множество автомобильных марок, которые имеют уникальные и узнаваемые логотипы. В частности, особое внимание привлекает красный значок Honda, ведь его устанавливают не на все автомобили бренда.

Главред решил разобраться, что означает красный логотип Honda.

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Когда появился красный логотип Honda

Основная причина использования красного значка Honda связана с историей марки. В частности, в 2001 году Honda создала собственный уникальный оттенок красного цвета, известный как Honda Red, пишет SlashGear.

В частности, этот цвет символизирует гоночный дух компании, берущий свое начало еще с 1964 года, когда Соичиро Хонда, основатель компании, выпустил первый легковой автомобиль Honda S500 в красном цвете, несмотря на действовавший тогда запрет на использование красного цвета для гражданских автомобилей.

На какие автомобили устанавливают красный логотип Honda

Красный логотип используется исключительно на спортивных моделях Type-R, таких как Honda Civic Type-R.

Дизайн логотипа состоит из серебряной буквы "H" на красном фоне. Именно это намекает на победу Honda RA272 в Формуле-1 в 1965 году.

Honda меняет свой логотип

В январе 2026 года Honda объявила о новом логотипе для всех своих моделей, начиная с 2027 года.

Текущий логотип Honda — это буква "H", окруженная квадратным контуром. В то же время новый логотип будет состоять из буквы "H" без рамки вокруг нее.

Какими были логотипы Honda – видео:

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Об источнике: SlashGear SlashGear — это издание, специализирующееся на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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