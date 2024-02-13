Есть несколько локаций, где Россия может столкнуться с Западом – Гельман

Для российского диктатора Владимира Путина достаточно большим соблазном является Молдова.

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Есть несколько локаций, где Россия может столкнуться с Западом/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Страна-агрессор Россия может напасть на Молдову, эта страна является для РФ достаточно большим соблазном.

Такое мнение высказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман в интервью Главреду. Он отметил, что очагом дестабилизации в Молдове могут стать пророссийские регионы.

По словам Гельмана, есть несколько локаций, где Россия может столкнуться с Западом, и Молдова является вполне возможным вариантом.

"Я вижу, что происходят острые процессы. Например, ситуация в Молдове. У Кишинева есть соглашение с Румынией – документом предусмотрено, что в случае возникновения опасности Молдова станет прозрачной для румынских войск. Молдова – достаточно большой соблазн для Путина. Там пророссийские регионы – Приднестровье и Гагаузия, они могут стать очагом дестабилизации ситуации в стране. Есть несколько локаций, где Россия может столкнуться с Западом, и, возможно, это произойдет именно в Молдове", – отметил российский политтехнолог.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Может ли РФ напасть на страны-члены НАТО

Ранее сообщалось, что страна НАТО получила данные об угрозе нападения России. Россия может осуществить военную агрессию против НАТО в течение 3-5 лет. Причем речь идет о данных, которые были получены в 2024 году, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также ранее Йенс Столтенберг заявил о серьезной угрозе для НАТО. Генсек Альянса считает, что в случае победы России над Украиной российская агрессия может распространиться на другие страны. Он призвал другие государства готовиться. По его словам, есть риск десятилетий конфронтации с РФ.

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ и заявил, что Путин может напасть на 4 страны. Нужно сделать всё, чтобы Украина получила необходимую для изгнания российских оккупационных войск со своей территории, сказал дипломат Кристоф Хойсген.

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