Эксперт Defense Express увидел другое назначение 'царь-поезда' россиян на Донбассе

Цепь из 2100 вагонов может быть "мангалом" от ударов украинской артиллерии по железной дороге "Еленовка - Волноваха".

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ВС РФ пытаются помешать наступлению ВСУ на Востоке / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Ивана Киричевского

"Царь-поезд" из 2100 вагонов протяженностью 30 км может выполнять сразу несколько назначений, в частности то, которое ранее отмечали OSINT-исследователи из DeepState, - как препятствие для продвижения механизированных частей ВСУ на Востоке.

Однако, отметил военный эксперт из Defense Express Иван Киричевский, из этого следует и другое назначение. Аналитик напомнил, что это не "новинка" оккупантов - нечто похожее они делали и в 2014 году. Правда тогда РФ просто приваривала ворованный подвижной состав к рельсам и именно на тех участках, где продвигались наши войска.

Киричевский убежден, что вагоны к "царь-поезду" захватчики могли и использовать из ресурсов собственной железной дороги, поскольку "на железных дорогах самой России в обороте более 1,2 миллиона грузовых вагонов всех типов".

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В то же время эксперт обратил внимание, что железная дорога "Еленовка - Волноваха" для россиян является прифронтовой, поэтому вряд ли бы они стали эту магистраль вообще "глушить" возведением такого "царь-поезда", который теперь никуда с места не сдвинешь.

"Более того, насколько мне известно, этот участок является вообще-то двухпутным. Поэтому логично предположить, что одну колею занимает этот "царь-поезд", а по второй и дальше курсируют эшелоны в интересах армии РФ", - написал он.

Соответственно, отметил Киричевский, может иметь место и такой вариант, что россияне возвели этот "царь-поезд" как гигантский "мангал" и элемент физической защиты на случай новых ударов украинскими РСЗО и артиллерией по железнодорожным коммуникациям на временно оккупированном Донбассе.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

"Стена" из вагонов на Донбассе

Российские оккупанты собрали так называемый "царь-поезд" протяженностью в 30 км из более 2 тысяч вагонов. Конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2,1 тысячи вагонов разного типа.

Строительство конструкции началось в июле прошлого года. Для постройки, вероятно, враг использовал подвижной состав, который был украден российским агрессором с временно оккупированных территорий.

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