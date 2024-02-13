Украинцам будет поступать 'третья платежка' за газ: за что и сколько придется платить

Жители многоквартирных домов будут получать дополнительную квитанцию на оплату коммунальных услуг.

https://glavred.info/economics/ukraincam-budet-postupat-tretya-platezhka-za-gaz-za-chto-i-skolko-pridetsya-platit-10541276.html Ссылка скопирована

Украинцы будут получать новую платежку за газ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

После реформирования газового рынка в Украине появилась третья платежка за газ для жителей многоквартирных домов. Кроме оплаты за газ и его распределение, теперь потребители должны платить отдельно за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом пишет издание "Фокус".

Сейчас в Украине отсутствуют тарифы на обслуживание внутренних газовых сетей. Их должна установить НКРЕКП и подробно расписать услуги, которые будут оплачиваться.

Третью платежку украинцы получат в феврале за январь, однако это будет касаться только тех, кто провел общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определился с исполнителем услуг. Что касается владельцев квартир, которые не подали заявку на присоединение к Коллективному договору, они автоматически присоединяются к Типовому договору.

видео дня

"Если сказать так, как оно закреплено в законодательстве, украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами - это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом", - пояснила адвокат Елена Воронкова.

Кому поступит третья платежка

Третья платежка за газ предназначена для жителей многоквартирных домов. Однако стоит заметить, что к этой категории относятся не только дома с большим количеством квартир, но и те, где может быть всего две квартиры.

По словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, большинство жителей этих домов с завершением реформы так и останутся с обычными двумя платежками.

"У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежки распределения", - рассказал он.

Корольчук отметил, что некоторые жители ведомственных домов или общежитий могут получить счет за обслуживание газовых сетей, если их владелец ранее не заключил договор с обслуживающей организацией. Это также может касаться новых зданий.

За что и сколько придется платить

Третья платежка за газ включает в себя работы по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей, которые должны проводиться минимум раз в три или пять лет в зависимости от типа и объема работ. В них входит:

проверка наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию,

проверка состояния окраски и креплений газопровода,

проверка наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома,

проверка состояния уплотнения межтрубного пространства,

техническое обслуживание запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании;

техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования;

проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных за пределами помещений потребителей;

устранение выявленных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

Сумма этого платежа может колебаться от 50 до 4000 гривен, в зависимости от объема и типа работ. Она будет разделяться между всеми владельцами квартир в доме. По словам Воронковой, заранее будет трудно определить, какая сумма будет поступать в третьей платежке за газ, поскольку в один период это может быть только осмотр сетей, а в другой - ремонт и замена.

"Относительно конкретной суммы к оплате по такой квитанции, то пока утверждены лишь предельные уровни стоимости работ по обслуживанию, и стоимость таких работ будет определяться уже исполнителем. Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 и 5 лет в зависимости от типа и объема работ. Заранее трудно сказать, какая сумма будет выставлена по такой платежке. Но если обратиться к Методике расчета стоимости таких работ, то наименьшим платежом является сумма в 8 грн на 1 единицу. Однако расслабляться не стоит, потому что есть и показатель 815,02 грн за работу с 1 единицей", - добавила она.

Сумма третьей платежки главным образом зависит от состояния сетей и конкретного объекта: большой или малый дом, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие, утверждает Корольчук.

"На сегодня отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн - это сумма за три года. То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязан держать в голове эту информацию и раз в три года "ловить" сообщение о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить или около 100 грн в год, или 8-10 грн ежемесячно", - отметил эксперт.

Оплата за газ

Напомним, в Украине приняты все необходимые нормативно-правовые акты для введения третьей платежки за газ. Договор на техническое обслуживание был утвержден НКРЭКУ 5 декабря 2023 года. Изменения в кодекс газораспределительных систем предусматривают, что операторы должны привести существующие договоры в соответствие с новым типовым договором в месячный срок и уведомить совладельцев об этом через счета на оплату услуг распределения газа.

Также абоненты "Нафтогаза Украины" могут получить 1% скидку на оплату газа, если будуть своевременно оплачивать счета до 15-го числа месяца. Сейчас цена газа составляет 7,96 грн за кубический метр, и скидка действует на любую сумму платежа.

Кроме этого, в некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ, что может привести к переплате из-за разницы между количеством зарегистрированных и фактически проживающих лиц. Для изменения этих данных следует обратиться в ближайший центр обслуживания клиентов филиала "ГазСети" и подать заявление вместе с паспортом, идентификационным кодом и справкой о составе семьи.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.