Часть пенсионеров получит 1 тысячу гривен надбавки в марте: кому повезет

Размер надбавки будет зависеть от стажа и зарплаты, из которой вычислят выплату.

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В марте повысят часть пенсий на 1 тыс. грн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ходе плановой индексации в марте в Украине повысят пенсии. По оценкам Минсоцполитики, средний размер прибавки может составить около 13%. Это означает, что те пенсионеры, которые сейчас получают пенсию в размере около 7,7 тысячи гривен, получат дополнительную тысячу гривен. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Размер надбавки будет зависеть от трудового стажа и размера пенсионных выплат. Пенсионеры, которые получают около 7,7 тыс. грн, получат повышение на 1 тыс. грн. Однако важно заметить, что это касается только "чистого" размера пенсии, без учета каких-либо надбавок.

Согласно последнему отчету ПФУ, пенсии до 3 тысяч гривен получают более 3 миллионов человек, а до 4 тысяч гривен - еще 2,2 миллиона украинцев. В целом это 5,29 миллионов пенсионеров. Итак, для большинства пенсионеров индексация не слишком повлияет на размер выплат, поскольку их пенсии меньше предложенного стандарта.

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Следующее повышение пенсий ожидается в апреле. Оно будет касаться тех пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе и у кого вырос стаж работы.

Также в апреле 2024 года планируется повышение минимальной зарплаты в Украине. Это дополнительно приведет к увеличению гарантированного размера пенсии для тех, кому исполнилось более 65 лет и которые выполнили норму по стажу.

Пенсии в Украине

Как сообщал Главред, украинские пенсии пересчитают с 1 марта 2024 года. Повышение пенсий будет разным для каждого пенсионера и будет зависеть от их текущего размера пенсии и стажа работы.

Также, чтобы не потерять выплаты, пенсионеры-переселенцы в Украине должны пройти идентификацию в Пенсионном фонде до 31 марта. Идентификацию можно пройти в отделении ПФУ, Ощадбанка, электронном кабинете ПФУ или через видеосвязь.

Кроме этого, части пенсионеров могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

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