Обязательная идентификация: кто в Украине может остаться уже весной без пенсий

В Украине пенсионеры-переселенцы должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты.

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Кто в Украине может остаться без уже весной без пенсий? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Украине пенсионеры-переселенцы должны пройти идентификацию в ПФУ до 31 марта, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Об этом сообщает профильный портал "На пенсии".

По данным ПФУ, пенсии не прошедшим идентификацию будут выплачиваться только до конца марта.

Как говорят чиновники, идентификацию должны пройти только пенсионеры, которым:

видео дня

выдали справку временно перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через "Ощадбанк";

остановлены выплаты пенсий.

Идентификацию можно пройти либо в отделении Пенсионного фонда, либо в отделении Ощадбанка, электронном кабинете ПФУ, либо через видеосвязь, либо в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Если пенсионер будет идентифицирован, его выплаты будут накапливаться на счете, пока процедура не будет пройдена. Записаться на процедуру видеоидентификации можно на веб-портале ПФУ.

Для этого нужно сделать такие шаги:

Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда;

Перейти на вкладку Идентификация в режиме видеоконференции;

Заполните все обязательные поля в форме;

Указать вид требуемой вам услуги;

Выбрать способ прохождения видеоидентификации;

Дать согласие на передачу данных;

Подать заявление.

Как говорят в ПФУ, для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через "Укрпошту" (но этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными деньгами в Украине).

Выплата пенсий в Украине

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделения "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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