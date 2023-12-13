Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

В Украине в некоторых многоквартирных домах установлен один домовой счетчик на газ. И это вызывает порой проблемы с расчетом оплаты.

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Украинцам в "Нафтогазе" пояснили, как не переплачивать за газ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине в некоторых многоквартирных домах установлен один домовой счетчик на газ. Из-за того, что количество зарегистрированных ("прописанных") и тех, кто реально проживает в квартире, отличается, в некоторых случаях за газ приходится переплачивать. На официальной странице госкомпании "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook рассказали, что нужно делать в этом случае.

Как рассказали чиновники, для изменения данных о количестве зарегистрированных в доме лиц нужно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала "ГазМережі" и написать заявление.

С собой следует принести такой пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку о составе семьи. На основании этих документов специалисты актуализируют данные и скорректируют расчет объемов потребления на будущий период.

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Оплата за газ

Напомним, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев .

Также в ближайшее время в Украине планируется ввести еще одну, третью по счету, квитанцию за газ. Как сообщает портал "ГазПравда", новая платежка будет приходить за содержание внутридомовых сетей.

Помимо прочего, в некоторых случаях украинские клиенты во время оплаты газа по ошибке не указывают номер своего лицевого счета, ошибаются в цифрах либо указывают чужой счет. Но, как говорится в объяснении портала "Газправда", клиенты все же могут вернуть свои средства, которые были уплачены по ошибке.

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