Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

В Украине в некоторых многоквартирных домах установлен один домовой счетчик на газ. Из-за того, что количество зарегистрированных ("прописанных") и тех, кто реально проживает в квартире, отличается, в некоторых случаях за газ приходится переплачивать. На официальной странице госкомпании "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook рассказали, что нужно делать в этом случае.
Как рассказали чиновники, для изменения данных о количестве зарегистрированных в доме лиц нужно обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов филиала "ГазМережі" и написать заявление.
С собой следует принести такой пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку о составе семьи. На основании этих документов специалисты актуализируют данные и скорректируют расчет объемов потребления на будущий период.
Оплата за газ
Напомним, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев .
Также в ближайшее время в Украине планируется ввести еще одну, третью по счету, квитанцию за газ. Как сообщает портал "ГазПравда", новая платежка будет приходить за содержание внутридомовых сетей.
Помимо прочего, в некоторых случаях украинские клиенты во время оплаты газа по ошибке не указывают номер своего лицевого счета, ошибаются в цифрах либо указывают чужой счет. Но, как говорится в объяснении портала "Газправда", клиенты все же могут вернуть свои средства, которые были уплачены по ошибке.
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