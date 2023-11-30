Что делать, если по ошибке переплатили за газ: украинцам рассказали порядок действий

В некоторых случаях украинские потребители при оплате газа не указывают номер лицевого счета, ошибаются в цифрах или вносят чужой счет.

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Украинцам рассказали, что делать, если прошла ошибочная оплата за газ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В некоторых случаях украинские клиенты во время оплаты газа по ошибке не указывают номер своего лицевого счета, ошибаются в цифрах либо указывают чужой счет. Но, как говорится в объяснении портала "Газправда", клиенты все же могут вернуть свои средства, которые были уплачены по ошибке.

Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты. Но, к заявлению необходимо прикрепить четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их.

Это можно совершить двумя способами:

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по электронной почте client@gas.ua;

почтой по адресу: 25009, город Кропивницкий, получатель ‒ ООО ГК "Нефтегаз Украины".

Кроме того, плательщику необходимо добавить в пакет документов копию паспорта и идентификационного кода. При этом если средства необходимо вернуть на карту, отправьте справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет – заявление о переносе.

Сколько украинцы платят за газ

Единого тарифа на газ в Украине нет, так что каждый из поставщиков "голубого топлива" выставляет собственный. Расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр, однако поскольку большинство жителей страны являются клиентами "Нафтогаза", то они платят 7,96 грн.

Таким образом, при потреблении 9,9 кубических метров газа (социальная норма на трех людей ‒ при использовании газовой плиты) за ноябрь нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа – и в разных регионах она разная.

Поставки газа в Украине

Раньше в "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях. Некоторым приходят платежки за газ с завышенными показаниями. Как говорят в "Нафтогазе", клиенты не передают или не вовремя передают данные со счетчиков.

Также в "Нафтогазе" ответили, почему приходится переплачивать за газ. В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023. В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. На сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа, сообщили в компании.

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