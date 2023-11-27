Украинцев заставят раскошелиться по третьей платежке за газ: что произошло

В ближайшее время в Украине планируют ввести третью платежку за газ. Новая квитанция будет приходить за содержание внутридомовых сетей.

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Теперь отдельно украинцам придется платить еще и за содержание внутридомовых газовых сетей / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В ближайшее время в Украине планируется ввести еще одну, третью по счету, квитанцию за газ. Как сообщает портал "ГазПравда", новая платежка будет приходить за содержание внутридомовых сетей.

Дело в том, что раньше плата за это была включена в единую платежку за газ, поэтому многие украинцы даже не знали о такой услуге. Причем, к сожалению, достоверно неизвестно, выполняли ли облгазы должным образом свои обязательства по содержанию в рабочем состоянии внутренних газовых сетей, дымо- и вентиляционных каналов, а также газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных домах.

Последние три года украинцы начали получать две платежки за газ - одну за его снабжение, вторую - за доставку (распределение) газа. Но из новых тарифов облгазов на доставку газа исключили плату за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. И постепенно кончился срок действия нормативно-правовых актов, которые обязывали облгазы за свой счет проводить техобслуживание в жилых домах на периодической основе.

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Теперь ответственность за эксплуатацию и содержание в рабочем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, которые наиболее заинтересованы в их безаварийной работе, возложена на их владельцев.

То есть:

в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования - на совладельцев многоэтажки;

в частном жилом доме и непосредственно в квартирах - на их хозяина.

Законодательство предоставило право собственнику выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по техобслуживанию во внутридомовых газовых системах ‒ это может быть как местный облгаз, так и другие организации, которые получили на это разрешения.

Таким образом владелец будет понимать, за что именно он будет платить средства и сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя ТО.

Сколько и как нужно будет платить за газ?

Комиссия по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сейчас завершает нужные бюрократические шаги: утверждает образец типового договора присоединения с совладельцами и устанавливает предельные тарифы на обслуживание сетей. По закону, регулятор должен сделать это до 5 декабря. Документы вступают в силу сразу после обнародования.

Сначала НКРЭКУ должна установить предельные цены, то есть максимально возможные, дороже которых услуга стоить не может. Стоимость работ оценит предоставитель услуги.

Этот вопрос также обсуждается, однако третьего счета, скорее всего, не будет. Поскольку работы будут выполняться раз в три или пять лет, то делить эту сумму помесячно не целесообразно.

"Если взять условные 3 тысячи гривен на дом и поделить их на все квартиры, то получится около 300 гривен. То есть в месяц потребитель должен был бы платить 8-10 гривен. В таком случае придется больше отдать за банковские услуги и доставку счетов. Есть идея сделать единый платеж раз в три или пять лет по факту выполненных работ. То есть облгаз или другая структура проводит техническое обслуживание, предоставляет акт выполненных работ, клиент видит результат и тогда платит", - такой комментарий дал порталу "Экономическая правда" на газовом рынке.

Кроме того, в законодательстве есть оговорка, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается.

Поставки газа в Украине

Раньше в "Нафтогазе" рассказали, как не переплатить за лишние "кубы" в квитанциях. Некоторым приходят платежки за газ с завышенными показаниями. Как говорят в "Нафтогазе", клиенты не передают или не вовремя передают данные со счетчиков.

Также в "Нафтогазе" ответили, почему приходится переплачивать за газ. В Украине некоторые потребители платят за доставку газа больше, чем могли бы.

Напомним, в "Нафтогазе" рассказали, хватит ли в Украине газа на отопительный сезон-2023. В Украине достаточно запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024. На сегодня накоплено 15,75 млрд кубометров газа, сообщили в компании.

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