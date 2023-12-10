Украинцам приходится переплачивать за газ: в чем причина и как сохранить деньги

В некоторых многоквартирных домах в Украине установлен один домовой счетчик на газ. Однако из-за разницы количества прописанных и тех, кто на самом деле живет в квартире, иногда приходится переплачивать. В "Нафтогазе" рассказали, что делать в таком случае.
На официальной странице ведомства появилась информация о том, как изменить данные о том, сколько зарегистрированных в доме лиц там проживает. Для этого необходимо обратиться и написать заявление в Центр обслуживания клиентов филиала "ГазСети".
Как написать заявление
Для того, чтобы подать заявление, изменить информацию о проживающих и перестать переплачивать за газ, в ГазСети нужно появиться со следующим списком документов:
- паспорт
- идентификационный код
- справка о составе семьи
На основании данных этих документов, сотрудники учреждения смогут актуализировать данные и правильно откорректировать перерасчет объемов потребления на следующий период.
Оплата за газ
Напомним, в течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев .
Также в ближайшее время в Украине планируется ввести еще одну, третью по счету, квитанцию за газ. Как сообщает портал "ГазПравда", новая платежка будет приходить за содержание внутридомовых сетей.
Помимо прочего, в некоторых случаях украинские клиенты во время оплаты газа по ошибке не указывают номер своего лицевого счета, ошибаются в цифрах либо указывают чужой счет. Но, как говорится в объяснении портала "Газправда", клиенты все же могут вернуть свои средства, которые были уплачены по ошибке.
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