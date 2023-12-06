В 'Нафтогазе' ответили, что будет с ценами на газ этой зимой

В будущем рост стоимости газа в Украине неизбежен.

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Будут ли расти тарифы на газ в этом отопительном сезоне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В течение этого отопительного сезона цены на газ в Украине не изменятся. Однако в будущем повышение цен на газ неизбежно произойдет. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью "РБК-Украина".

"Во время этого отопительного сезона цены будут стабильны. И "Нафтогаз" со своей стороны это подтверждает. Второе. На самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине является неизбежным, это произойдет рано или поздно", - сказал Чернышев.

По словам главы НАК, для индустрии, ее развития и стабильности важно, чтобы реформа рынка энергии состоялась как можно раньше. Однако, учитывая ситуацию с войной и другие процессы, "Нафтогаз" должен в первую очередь обеспечить защиту потребителей.

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"Должны учитывать и ситуацию с войной, и стабильность, и другие процессы. Безусловно, наши потребители должны быть защищенными, и это наш главный приоритет", - подчеркнул он.

Чернышев также отметил, что международные партнеры указывают на необходимость либерализации цен на газ и электроэнергию. Однако сроки внедрения реформы будут зависеть от решений украинского государства и фактической ситуации в стране.

Оплата газоснабжения в Украине

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на газ.По данным Минэкономики, в ноябре 2023 года тарифы на газ повысились. Таким образом, они продолжают четвертый месяц подряд подниматься.

Также Украина планирует введение новой квитанции за газ, которая будет третьей по счету. Эта платежка будет включать расходы на содержание внутренних газовых сетей, рассказал портал "ГазПравда". Ранее эти расходы были включены в общую плату за газ.

Кроме этого, пресс-служба "Нафтогаз Украины" объявила о введение новой услуги для потребителей газа. Теперь украинцы могут осуществлять оплату за газ через терминалы "Ощадбанка", доступные около в 2,5 тысячах мест по всей Украине.

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