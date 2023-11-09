В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

Стоимость "голубого топлива" в Украине в октябре была на уровне 15 196 гривен за одну тысячу кубических метров без НДС (это на 2,3% больше, чем было в сентябре). Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.
Как говорят в ведомстве, газ дорожает четвертый месяц подряд.
Цена газа, как отмечают специалисты, с 2022 года изменялась следующим образом:
- март — 29,391 грн/тысяча кубометров;
- апрель — 35,933 грн/тысяча кубометров;
- май — 31,175 грн/тысяча кубометров;
- июнь — 32,194 грн/тысяча кубометров;
- июль — 31,992 грн/тысяча кубометров;
- август — 24,045 грн/тысяча кубометров;
- сентябрь — 39,952 грн/тысяча кубометров;
- октябрь — 38,295 грн/тысяча кубометров;
- ноябрь — 28 855,75 грн/тысяча кубометров;
- декабрь — 26 199,24 грн/тысяча кубометров;
- январь 2023 года — 23 723,43 грн/тысяча кубометров;
- февраль 2023 года — 20 727,73 грн/тысяча кубометров;
- март 2023 года — 18 681 грн/тысяча кубометров;
- апрель 2023 — 14 382,34 грн/тысяча кубометров;
- май 2023 — 11 164 грн/тысяча кубометров;
- июнь 2023 — 10 743 грн/тысяча кубометров;
- июль 2023 года — 10 833 грн/тысяча кубометров;
- август 2023 года — 12 500 грн/тысяча кубометров;
- сентябрь 2023 года — 14 850 грн/тысяча кубометров;
- октябрь 2023 года — 15 196 грн/тысяча кубометров.
"Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр", — уточнили в Минэкономики.
Коммунальные тарифы в Украине
Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.
По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.
С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.
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