В Украине снова подскочили цены на газ: что произошло

Смена тарифов в ноябре 2023 года имеет тенденцию в сторону увеличения, говорят в Минэкономики.

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Как говорят в Минэкономики, газ дорожает четвертый месяц подряд / коллаж Главред, фото УНИАН

Стоимость "голубого топлива" в Украине в октябре была на уровне 15 196 гривен за одну тысячу кубических метров без НДС (это на 2,3% больше, чем было в сентябре). Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Как говорят в ведомстве, газ дорожает четвертый месяц подряд.

Цена газа, как отмечают специалисты, с 2022 года изменялась следующим образом:

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март — 29,391 грн/тысяча кубометров;

апрель — 35,933 грн/тысяча кубометров;

май — 31,175 грн/тысяча кубометров;

июнь — 32,194 грн/тысяча кубометров;

июль — 31,992 грн/тысяча кубометров;

август — 24,045 грн/тысяча кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тысяча кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тысяча кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тысяча кубометров;

декабрь — 26 199,24 грн/тысяча кубометров;

январь 2023 года — 23 723,43 грн/тысяча кубометров;

февраль 2023 года — 20 727,73 грн/тысяча кубометров;

март 2023 года — 18 681 грн/тысяча кубометров;

апрель 2023 — 14 382,34 грн/тысяча кубометров;

май 2023 — 11 164 грн/тысяча кубометров;

июнь 2023 — 10 743 грн/тысяча кубометров;

июль 2023 года — 10 833 грн/тысяча кубометров;

август 2023 года — 12 500 грн/тысяча кубометров;

сентябрь 2023 года — 14 850 грн/тысяча кубометров;

октябрь 2023 года — 15 196 грн/тысяча кубометров.

"Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр", — уточнили в Минэкономики.

Коммунальные тарифы в Украине

Напомним, в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

С 1 июня 2023 года тариф на электричество для населения Украины вырос и составляет 2,64 за кВт-час.

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