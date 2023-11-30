Новая система оплаты: клиентам Нафтогаза сообщили о нововведении

"Нафтогаз Украины" ввел новую услугу для потребителей газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь клиенты смогут платить за использование газа с помощью терминалов "Ощадбанка". В Украине таких терминалов насчитывается около 2,5 тысяч.
Как оплатить за газ через терминал
Для того, чтобы воспользоватся новой услугой, необходимо дождаться счетов после 10 числа. После этого в терминале необходимо ввести в поиск "Нафтогаз" и выбрать необходимое действие - оплату.
Затем можно оплатить счета или распечатать уже сформированные документы.
Например:
- счет за газ
- акт сверки рассчетов
- справку об отсутствии задолженности
Для того, чтобы получить консульстацию и предоставить обратную связь об использовании новой услуги, можно использовать следующие номера:
- 066-300-2-888
- 098-300-2-888
- 093-300-2-888
Напомним, в ближайшее время в Украине планируется ввести еще одну, третью по счету, квитанцию за газ. Как сообщает портал "ГазПравда", новая платежка будет приходить за содержание внутридомовых сетей.
Также стоимость "голубого топлива" в Украине в октябре была на уровне 15 196 гривен за одну тысячу кубических метров без НДС (это на 2,3% больше, чем было в сентябре). Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.
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