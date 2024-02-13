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"Может длиться годами": немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны

Алёна Воронина
13 февраля 2024, 14:34
В Украине может начаться война низкой интенсивности, как это было после 2014 года. Тогда возникнет ситуация "ни войны – ни мира", считает эксперт.
Украинские военные
Немецкий эксперт назвал несколько сценариев продолжения войны в Украине/ корлаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных сил ВСУ

То, как дальше будут разворачиваться события на фронте, будет зависеть от нескольких факторов. Среди этих факторов, в частности, поставки западного оружия, мобилизация в Украине, а также, возможно, изменение настроений в украинском обществе.

Такое мнение высказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), доктор Штефан Майстер, сообщает ТСН.ua. Он напомнил, что в прошлом году большинство украинцев были настроены воевать, пока все российские оккупанты не покинут территорию Украины. Но сейчас ситуация меняется, считает эксперт. Он отметил, что люди понимают, что война может быть долгой и жестокой.

Возможно придется начать переговоры

Эксперт отметил, что поддержка Украины со стороны Запада уменьшается, а конца войны не видно. Поэтому, по его словам, есть ощущение, что возможно в какой-то момент нужно будет начать переговоры, даже если Украине это не нравится.

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Также ситуация на поле боя будет зависеть и от того, насколько Запад действительно хочет увеличить производство оружия в этом году.

"Если это произойдет, то в следующем году возможно новое украинское контрнаступление. В этом году это просто невозможно с уровнем нашего производства. Мы просто хорошо не готовились. И мы должны быть честными в этом. Также это зависит от способности украинского сопротивления, потому что в этом году мы также можем увидеть несколько попыток российского наступления. Я не думаю, что им удастся прорваться. Будет патовая ситуация. Я не вижу действительно больших изменений на передовой в этом году", – сказал доктор Штефан Майстер.

Он отметил, что до конца этого года могут быть определенные переговоры после выборов президента США. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ждет президентских выборов в США и надеется, что Дональд Трамп вернется. До этого Путин не пойдет на переговоры.

Также эксперт отметил, что если со стороны запада – Европы и США – произойдет какой-то прорыв в производстве оружия, то "в следующем году могут быть действительно другие достижения". Но если этого не произойдет, то возможно придется вступить "в период очень тяжелых переговоров с российской стороной", сказал доктор Штефан Майстер.

Война может стать такой, как было после 2024 года

Эксперт отметил, что он не верит в долгую войну высокой интенсивности. По его мнению, в Украине может начаться война низкой интенсивности, как это было после 2014 года. Тогда возникнет ситуация "ни войны – ни мира".

"Думаю, это может закончиться так, как это было после 2014 года, когда продолжалась война низкой интенсивности. И, боюсь, что это, возможно, более реалистичный сценарий, что мы будем иметь новую линию фронта, войну низкой интенсивности вдоль этой линии фронта. И это может продолжаться годами. Мы уже видели после 2014 года, как долго это может продолжаться в модели войны низкой интенсивности. Я не верю в мирное соглашение на данный момент. Я бы скорее верил в прекращение огня, которое не будет стабильным, и которое создаст ситуацию "ни войны – ни мира", – сказал эксперт Немецкого совета по международным отношениям.

Война в Украине

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ продвинулись на трех ключевых направлениях фронта. Российские войска имеют незначительные продвижения на нескольких направлениях.

Также ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что наступление на Авдеевку стало для РФ катастрофой и назвал огромные потери оккупантов.

Напомним, Сенат окончательно поддержал законопроект, в котором предусматривается помощь Украине от США на $60 млрд. Далее законопроект отправляется в Палату представителей.

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война в Украине вторжение России
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