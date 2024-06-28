Дебаты Байдена и Трампа: эксперт пояснил, помещают ли экс-президенту суды

Политический эксперт Кулик прямо заявил о том, что нужно дождаться и понаблюдать за тем, как пройдут еще два раунда дебатов кандидатов в президенты США.

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Дональд Трамп, Джо Байден и Виталий Кулик / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншоты

Судебные дела, которые открыты против скандального кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа играют ему только на пользу в глазах его электората. Об этом в интервью Главреду политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Как по мне, это играет ему только на пользу, поскольку его непосредственный избиратель не является рациональным он не верит в справедливость обвинений. Они считают, что это фальсификация, судебные преследования политически инспирированы, и никакого сухого остатка для голосования эти дела не оставляют. Те, кто колеблются, делают это не из-за судов, а потому, что не знают, что будет делать Трамп. И это дает аргументы демократам, но только для их информационного пузыря, политтехнологически это не работает", – заявил он.

Кулик прямо заявил о том, что нужно дождаться и понаблюдать за тем, как пройдут еще два раунда дебатов кандидатов в президенты США.

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"Да, еще два раунда основных и потом неопосредованных дебатов. Камала Харрис и другие действующие демократы говорят, что эти дебаты - только начало, но это самоуспокоение, потому что второй раунд может ничего не дать. Первые ожидания сформировали представление позиции и это может быть фатальным для кампании Байдена", – подытожил он.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Дебаты Байдена и Трампа – главные новости по теме:

Первый тур дебатов Байдена и Трампа, которые намерены выдвинуться от демократов и республиканцев в президенты США, состоялся 28 июня. Ряд аналитиков, в том числе и от демократов, пришли к выводу, что Байден на фоне Трампа выглядел неубедительно. Так, 67% участников опроса CNN заявили о победе на дебатах Трампа.

Трудно дебатировать с лжецом – сказал Байден, комментируя итоги дебатов. Также он уточнил, что плохо себя чувствовал во время мероприятия. Сниматься с выборов Байден не намерен.

Впрочем, западные СМИ стали предполагать, кто мог бы выдвинуться в президенты от демократов вместо Байдена. Они назвали две потенциальные кандидатуры: супругу Обамы Мишель Обама и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

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