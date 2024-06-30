Ни Байден, ни Трамп не победил: раскрыт главный нюанс состоявшихся дебатов

Трамп победил по очкам только из-за того, что выглядел более энергично, считает Кулик.

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Байден проиграл орущему Трампу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ни кандидат в президенты США Дональд Трамп, ни его соперник, действующий глава Америки Джо Байден не произвели на свою аудиторию должного эффекта и не убедили колеблющийся электорат, уверен политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он отметил, что со стороны Байдена, который постоянно забывал фразы, путался в фактах, все выглядело очень уныло.

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В то же время и Байден, и Трамп должны были сделать две простые вещи - быть собой, чтобы убедить базовый электорат, и показать, что они способны оправдать доверие сомневающихся, сказал Кулик.

"(Байден, - Главред) показал просто ужасное состояние - он не выглядел как полный сил и способный к победе лидер, забывал фразы, не договаривал предложения. Байден выглядел уныло - не так, как должен был бы выглядеть лидер гонки и будущий победитель", - считает эксперт.

По мнению Кулика, он не убедил не только свой базовый электорат, но и тех, кто колеблется - наоборот, последние сейчас еще больше колеблются.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

С другой стороны, Трамп был непоследовательным, но он выглядел живым. Он тоже не убедил колеблющихся, потому что они бы хотели видеть Трампа более умеренным и имеющим представление и стратегически мыслящим.

"Более того, он впадал в истерику, что настораживало даже его ядерный электорат - те, кто раньше ностальгировал по нему, теперь видят, что этот Трамп может быть еще хуже того, который был в 2016 году", - добавил Кулик.

Дебаты Байдена и Трампа - главное

В США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец.

И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

Голос президента часто был хриплым, что в Белом доме объяснили простудой. Иногда он терял ход мыслей или не мог четко выразить свое мнение.

Согласно слухам в прессе, после "провала" Байдена в Демократической партии начали обсуждение о возможной его замене на выборах. Букмекерские конторы в США высоко оценивают шансы жены экс-президента США Барака Обамы заменить Байдена в президентской гонке.

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