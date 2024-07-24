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Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова

Ангелина Подвысоцкая
24 июля 2024, 17:22обновлено 24 июля, 18:38
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Российские оккупанты атаковали КАБом жилые дома в центре Харькова.
Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова
Россияне ударили КАБом по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты снова атаковали Харьков. Мощные взрывы прогремели в самом центре города. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Враг ударил по жилым домам КАБом. Уже известно о том, что там есть пострадавшие.

"Удар КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки. Есть пострадавшие", - написал он.

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Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в результате попадания, загорелся дом.

"В 16:45 оккупанты ударили КАбом по г. Харьков. В результате обстрела КАБом горит дом. Информация о пострадавших не поступала", - написал он.

Позже Терехов добавил, что в результате удара пострадали два человека.

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары по Харькову 24 июля - последние новости

Напомним, утром 24 июля РФ обстреляла город ракетами С-300. Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города, второй - по частному сектору. По словам Терехова, есть информация об одном погибшем. На местах прилетов работают все соответствующие службы.

Впоследствии стало известно о том, что в Харькове был "прилет" по инфраструктурному объекту. После попадания вспыхнул сильный пожар на гражданском инфраструктурном объекте, информация о пострадавших уточняется.

Уже в обед россияне повторно начали обстреливать Харьков. Всего городские власти насчитали на тот момент 5 взрывов.

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