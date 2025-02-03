Бой Усика против Кличко: промоутер дал комментарий относительно поединка

В 2017 году Владимир Кличко завершил карьеру.

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Будут ли драться Усик с Кличко / Коллаж: Главред, фото instagram.com/usykaa

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Неужели два украинца будут драться в одном ринге

Вернется ли Владимир Кличко в ринг для боя с Усиком

В последнее время в спортивных кругах обсуждается возможность поединка между Александром Усиком и Владимиром Кличко. Также сообщалось о том, что младший Кличко намерен стать самым возрастным чемпионом в супертяжелом весе, побить рекорд другой легенды - Джорджа Формана.

Промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) Александр Красюк прокомментировал возможность проведения поединка своего клиента с Владимиром Кличко.

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"Для ясности: я никогда не упоминал даже о теоретической возможности боя двух украинских легенд - Усика и Кличко. Это невозможно", - написал Красюк в своем Instragram.

Александр Усик / инфографика: Главред

В свою очередь украинский боксер Владимир Кличко также высказывал мнение, что не видит смысла выходить на боксерский поединок с другим украинским спортсменом Александром Усиком.

"Теоретически. Как вы это видите? Два украинца - это как два брата Кличко боксируют друг с другом. Там не будет того, кто победит. Там будут только тот, кто проиграл. Поэтому я смысла не вижу в этом. Ни смысла, ни возможности, ни желания", - сказал Кличко в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Владимир Кличко в последний раз выходил в ринг в 2017 году. Тогда он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого легендарный украинский боксер завершил карьеру, хотя периодически появляются слухи о его возможном возвращении.

Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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