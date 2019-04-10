Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле с мизерным отрывом

Биньямин Нетаньяху / Reuters

В Израиле объявили результаты парламентских выборов после обработки 64,24% протоколов. Партия Ликуд действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует с небольшим отрывом в 1,11%. Она набрала уже 27,07% голосов - за неё отдали свои голоса более 761,9 тысячи избирателей. Об этом сообщает РБК.

Главный оппонент Нетаньяху - Бени Ганц - с его блоком партий Кахоль-лаван получил результат 25,96% (253,9 тысяч голосов). Отметим, что нынешние выборы в Кнессет Израиля - внеочередные.

Ранее сообщалось, что Евровидение-2019 под угрозой срыва из-за обстрелов Израиля.