Визит Нетаньяху в Украину: премьер Израиля назвал темы переговоров с Зеленским

Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters

Во время государственного визита в Украину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит запуск зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

Нетаньяху назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.

Читайте такжеСтала известна дата переговоров Зеленского с премьером Израиля"Я намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между нашими государствами", - добавил премьер-министр Израиля журналистам перед вылетом в Украину, сообщают израильские СМИ.

Напомним, Нетаньяху 18-19 августа посетит с двухдневным визитом Украину.

На 19 августа запланированы переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Израиля.

Также планируется, что Зеленский и Нетаньяху вместе почтут память жертв трагедии в Бабьем Яру.

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Это будет первый визит Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.