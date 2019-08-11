Премьер Израиля прилетит на переговоры с Зеленским: названа дата

Израильский премьер примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру.
В воскресенье, 18 августа, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибудет с визитом в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Израильский премьер примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.
А уже 19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль, сообщает newsru.co.il.
Отметим, что в последний раз Нетаньяху в Киев приезжал в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
Напомним, ранее Нетаньяху не исключил возможности посредничества между Украиной и Россией.