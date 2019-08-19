"Мацы не было просто": В Сети рассвирепели от бросившей каравай оземь жены премьера Израиля

Сара Нетаньяху / Reuters

Инцидент, случившийся по прибытию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в киевский аэропорт Борисполь (когда супруга чиновника Сара отказалась есть предложенный каравай и швырнула его кусок на землю) вызвал негодование в украинском сегменте соцсети Facebook.

"В ети появилось видео, где видно, как жена Нетаньяху выбросила хлеб, выйдя из самолета в Киеве. Боже, ребята, о чем вы вообще? Какое уважение может быть к (из) гоям?", − написала пользовательница Ольга Лион.



"Вопрос есть чему государство Израиль до сих пор не признала Голодомор актом геноцида? Жена Нетаньяху просто бросила кусок Хлеба на пол.Просто замечательный пример уважения к нашему государству и нашим традициям", — прямо-таки возопил пользователь Михаил Макарук.

"Мацы не было просто. А что это жена Нетаньяху хлебом разбрасывается?", − с отсылкой к известному еврейскому мучному изделию пошутил пользователь Даба Габанченко.

"Досточтимые мои жители Королевства. Сара Нетаньяху - не официальное лицо, она просто сопровождает своего супруга, и её поведение должно беспокоить только его, раз уж он выбрал её в жены! Что же касается самого Премьера Израиля, то он всё делает безукоризненно и по протоколу. Особенно меня изумляют комменты от украинок "та у нее климакс", видимо у украинских женщин климакса не бывает:-), они особенные!)", − попыталась вступиться за гэвэрэт [супругу - Главред] Нетаньяху пользовательница Ирина Медушевская.

"Гм ...На "Миротворец" паскуду!", — лаконично и жестко прореагировал пользователь Иван Болецкий.

"Если кусочек каравая действительно выбросила - то это большой прокол службы протокола премьера Израиля.Возмущение можно понять. Летели в страну - должны были ознакомить с традициями.Не важно какое у тебя настроение, ты жена премьера , надо соответствовать.Хотя бы потому что это международный визит.Тем более скоро выборы.Тем более в Израиле проживают миллионы выходцев с Украины.Они это тоже видят", − не стал скрывать своего возмущения пользователь Евгений Хурсин.

Напомним, ранее в Мариинском дворце Киева стартовали переговоры президента Владимира Зеленского и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.